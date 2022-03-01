Доходность коротких ОФЗ составит, вероятно, не менее 20% после возобновления торгов - ITI Capital

Доходность коротких ОФЗ с погашением в 2022-2023 гг. составит, вероятно, не менее 20% годовых после возобновления торговых сессий, считают аналитики ITI Capital.

"В текущих обстоятельства крайне затруднительно (и преждевременно) давать любые инвестиционные рекомендации по формированию "длинных" позиций в российских активах. Очевидно, что в отсутствие позитивных геополитических новостей резкое падение фондового и долгового рынков будет продолжаться (либо они по-прежнему останутся закрытыми). Поэтому пока покупка существенно подешевевших и отличающихся привлекательной доходностью российских долговых инструментов выглядит необоснованной. Инвесторам с большей толерантностью к риску можно рекомендовать покупку коротких ОФЗ с погашением в 2022-2023 гг., доходность которых после возобновления торговых сессий должна составить не менее 20% годовых. Из-за запрета нерезидентам на операции с российскими ценными бумагами обратный наклон кривой, вероятнее всего, увеличится, поэтому "длинные" бумаги, на наш взгляд, пока менее привлекательны", - пишут эксперты в комментарии.

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