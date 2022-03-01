"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Salesforce.com с целью $244

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce.com Inc. с целью $244 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $190, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"1 марта 2022 года одна из крупнейших компаний в сфере SaaS Salesforce.com представит отчет. Ожидается рост выручки до $7,25 млрд и прибыль на акцию $0,7511. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогноз топ-менеджмента на I квартал 2022 года будет благоприятным, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага продолжительное время находится в боковом нисходящем тренде. Сейчас находится на сильном уровне поддержки. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $190 риск на портфель составит 0,50%", - указывают в "Финаме".

Salesforce.com Inc. - американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS.

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