S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 4290-4460п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4290-4460 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 демонстрирует отскок. Индикатор RSI поднимается к нейтральному уровню, а MACD, указывая на затухание краткосрочного "медвежьего"" тренда, не демонстрирует сигнала к развороту. Технически на графике S&P 500 обозначилась смена тренда на нисходящий, что подкрепляется усилением рыночных рисков. Ближайший уровень сопротивления находится на уровне 4460 пунктов, где встречаются 200-дневная скользящая средняя и верхняя граница нисходящего канала. Преодоление этой отметки может свидетельствовать о развороте нисходящего тренда. Если этого не произойдет, бенчмарк продолжит движение в границах нисходящего канала", - отмечают эксперты.

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