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01 марта 2022 года 12:41
Альфа-банк негативно оценивает перспективы цены бумаг VEON
Альфа-банк негативно оценивает перспективы цены бумаг VEON в текущей ситуации, говорится в обзоре банка. "VEON 28 февраля представил финансовые результаты за 4К21. Выручка опередила консенсус-прогноз на 0,7%, тогда как EBITDA оказалась на 2,6% ниже ожиданий. Выручка мобильного бизнеса Beeline в России ожидаемо показала продолжающееся улучшение трендов г/г, однако потеря доли рынка по показателю выручки продолжилась. VEON не будет выплачивать дивиденды за 2021г, заявив, что текущая ситуация требует накопления денежных средств для снижения долга (58% валового долга VEON или примерно $4,1 млрд номинировано в долларах). Мы считаем, что компания подвержена высокому риску в текущей ситуации в мире, учитывая динамику спроса в России и Украине, негативный эффект курсовых разниц, рост стоимости долга и вероятное замедление инвестиций по всему портфелю", - пишут аналитики банка Анна Курбатова и Олеся Воробьева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-VEON-ADS-АНАЛИТИКА
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