"Фридом Финанс" понизил прогнозную цену акций Discovery до $30

Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Discovery Inc. с $35 до $30 за штуку, до момента интеграции с Warner Media потенциал роста цены бумаги эмитента будет ограничен, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Акции Discovery в настоящее время торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA около 6,7х против пятилетнего среднего значения 7,2х, а также с форвардным P/E около 9,1х против пятилетнего среднего на уровне 9,14х. На наш взгляд, объединенная компания, включающая активы Discovery и Warner Media (подразделение AT&T), будет характеризоваться очень высокой конкурентоспособностью на рынке видеостриминга благодаря ожидаемой синергии сервисов HBO Max и Discovery+, но инвесторы пока не склонны брать на себя риски, связанные со сложным периодом интеграции. Сделку планируется закрыть до июня 2022 года. До этого момента потенциал роста цены акций эмитента представляется нам ограниченным", - отмечает эксперт Михаил Денисламов.

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