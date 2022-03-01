Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ММК

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "ММК", отмечается в обзоре банка.

"28 февраля "ММК" опубликовал положительные результаты по МСФО за 4К21, которые превзошли как наши оценки, так и консенсус-прогноз на фоне роста продаж стали. Выручка прибавила 12% к/к благодаря 27%-ному взлету объемов продаж стали. EBITDA и чистая прибыль сократились на 16% и 3% к/к соответственно в связи со снижением цен на листовой прокат, но при этом на 2% и 25% превысили оценки рынка. Свободный денежный поток за 4К21 взлетел на 31% к/к до $534 млн (на 6% выше консенсус-прогноза) на фоне высвобождения оборотных активов в большем, чем ожидалось, объеме", - говорится в комментарии.

Аналитик Дмитрий Смолин подчеркивает, что "ММК" объявил дивиденд на акцию за 4К21 в размере 3,55 руб., что предполагает 100%-ную выплату FCF и 7,5%-ную дивдоходность. В ходе телеконференции менеджмент сообщил, что в 2022г дивидендная политика компании останется неизменной (выплата 100% свободного денежного потока на квартальной основе).

"Книга заказов на март уже заполнена, на апрель - закрыта на 50%. "ММК" ожидает, что общий объем производства стали в 2022г окажется выше г/г, поскольку некоторое замедление производственных темпов в российском стальном сегменте (обусловленное ремонтами и модернизацией) компенсируется ростом объемов на турецком активе. Мы не меняем нашего позитивного прогноза по "ММК", который остается в числе ведущих дивидендных игроков в России (дивдоходность M2M на 2022г составляет 34%)", - резюмирует эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.