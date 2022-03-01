Рубль перешел к заметному укреплению после снижения в самом начале торгов: доллар упал до 90,4 руб., евро - до 101,72 руб

Москва. 1 марта. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; рубль перешел к заметному укреплению в основных валютных парах поле умеренного снижения в первые минуты торгов на "Московской бирже".

Курс доллара США составил 90,4 руб./$1 в 10:21 МСК, что на 4,2 рубля ниже уровня закрытия предыдущего дня. Евро к этому моменту стоил 101,72 руб./EUR1, подешевев к закрытию понедельника на 4,28 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 4,24 рубля - до 95,49 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,16 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,76 руб. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к росту к доллару и евро утром во вторник. Участники рынка продолжают оценивать новости о введении новых санкций Запада против России, ограничивающих доступ некоторых российских банков к SWIFT и некоторые операции ЦБ РФ, а также меры российских властей по стабилизации финансовой системы страны. Кроме того, рынок анализирует информацию о переговорах российской и украинской делегаций, которые состоялись в понедельник.

Разговор продлился около пяти часов и продолжится в ближайшие дни после консультаций с руководством двух стран, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. "Самое главное - договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе, есть соответствующая договоренность", - сказал он журналистам в понедельник по итогам первого раунда переговоров.

Банк России 1 марта проведет аукцион репо "тонкой настройки" с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 2 марта 2022 года, говорится в сообщении регулятора. Также из-за дефицита ликвидности в банковском секторе ЦБ 1 марта проведет аукцион репо со сроком размещения средств на одну неделю (с исполнением первой части сделок 2 марта, второй части - 9 марта 2022 года).

Лимит на этих двух аукционах репо установлен не будет. Все поступившие заявки, при соблюдении иных требований по этим операциям, будут удовлетворены в полном объеме, отмечает регулятор.

Ранее сообщалось, что структурный дефицит ликвидности банковского сектора по операциям с ЦБ на начало дня 28 февраля составил 2,908 трлн рублей, увеличившись с 11 млрд рублей на утро 25 февраля.

ЦБ РФ 25 февраля продал валюту в рамках интервенций на 18,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. ЦБ вышел на рынок с интервенциями в четверг, 24 февраля, когда продал валюту на 84,8 млрд рублей.

"Банк России в четверг и пятницу провел валютные интервенции. В четверг в объеме $1 млрд и в меньшем объеме в пятницу", - сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров в понедельник. Она отметила, что в связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро ЦБ интервенции 28 февраля не проводил.

В субботу руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT. "Эта мера обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и навредит их способности проводить международные операции", - говорится в совместном заявлении G7.

На следующий день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС договорились "ввести ограничительные меры, которые парализуют активы российского Центробанка". "Около половины или больше половины финансовых резервов Центробанка будут заморожены", - сказал Боррель в ходе пресс-конференции по итогам совета глав МИД ЕС в воскресенье вечером.

OFAC, подразделение американского Минфина, ответственное за правоприменение в области санкций, в понедельник выпустило директиву, которая запрещает резидентам США любые транзакции с ЦБ РФ, Минфином России и Фондом национального благосостояния.

Цены на нефть продолжают расти из-за конфликта России и Украины, несмотря на сообщения о том, что США и ряд других стран намерены высвободить нефть из стратегических резервов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:14 МСК во вторник составляет $99,45 за баррель, что на 2,02% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,37 за баррель, что на 1,72% выше итогового значения предыдущей сессии.

Международное энергетическое агентство (МЭА) проведет экстренное заседание во вторник, сообщил его исполнительный директор Фатих Бироль в Twitter (SPB: TWTR).

Накануне The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в официальных кругах стран Европы и Персидского залива, что США и другие члены МЭА в ближайшее время могут принять решение о высвобождении порядка 70 млн баррелей нефти из резервов.

Источники агентства Bloomberg сообщает, что этот объем может составить 60 млн баррелей, что эквивалентно менее чем 6 дням добычи в РФ.