Доходности ОФЗ могут повыситься до 20,5-22% при возобновлении торгов на бирже - ПСБ

Доходности ОФЗ могут повыситься до 20,5-22% при возобновлении торгов на бирже, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Торги облигациями на ММВБ в понедельник не проходили. 1 марта Банк России принял решение не возобновлять торги. С учетом повышения вчера ключевой ставки ЦБР до 20% при возобновлении торгов на бирже ожидаем роста доходности ОФЗ в диапазон 20,5-22% годовых", - пишет эксперт.

Ставки рынка межбанковского кредитования в понедельник оперативно отреагировали на повышение ключевой ставки, поднявшись выше 20%. По мнению Монастыршина, поддержку рынку ОФЗ будет оказывать введенное ограничение на продажу ценных бумаг нерезидентами, а также стабилизация курса рубля за счет введения обязательств для экспортеров по продаже 80% валютной выручки.

"Выход из ОФЗ на текущих уровнях сопряжен со значительными потерями. На наш взгляд, разумной является стратегия по сохранению портфеля рублевых облигаций в ожидании стабилизации рынка. Исторический опыт показывает, что в период острой фазы кризиса 2014г Банк России резко повысил ставку с 10,5% до 17%, а затем в течение восьми месяцев постепенно снизил ставку до 11% годовых. Доходность ОФЗ снижалась, следуя за ключевой ставкой. В этом году ставка может оставаться на повышенном уровне более продолжительное время. Тем не менее по мере стабилизации курса рубля и остановки оттока средств клиентов из банков ожидаем нормализации ДКП и снижения доходности ОФЗ в среднесрочной перспективе", - прогнозирует аналитик ПСБ.

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