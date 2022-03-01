Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $95-105/барр. во вторник - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся в диапазоне $95-105 за баррель в течение торговой сессии во вторник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Готовность стран Запада не препятствовать поставкам энергоносителей из России способствовала как стабилизации ситуации на мировых рынках, так и сдержала рост нефтяных котировок в начале текущей недели, констатирует эксперт банка. Стабилизации способствовали и сообщения об обсуждении ведущими странами освобождения части нефтяных резервов, отмечает он: во вторник МЭА проведет экстренное заседание, на котором этот вопрос будет обсуждаться.

Приближающееся заседание ОПЕК+ (2 марта) также несет определенную интригу, по-прежнему не вполне ясно смогут ли страны-экспортеры в ближайшее время начать соблюдать планируемое наращивание добычи, обращает внимание Локтюхов.

"Утром вторника стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent вновь пытается расти и подняться выше $100 за баррель. Мы полагаем, что наш целевой диапазон сохранит свою актуальность и во вторник. Выход Brent выше $105 за баррель по-прежнему возможен в случае поступления новых вводных, способных усилить опасения относительно стабильности поставок нефти из нашей страны", - указывает эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.