Рубль, скорее всего, удержится ниже 100 руб./$1 на торгах во вторник - ПСБ

Курс рубля к доллару США, скорее всего, удержится ниже уровня в 100 руб./$1 на торгах во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Динамику пары доллар/рубль во вторник продолжат задавать санкционные опасения инвесторов. Однако отметим, что торги на текущей неделе становятся все менее спекулятивными для сдерживания волатильности пары. Поэтому мы ожидаем, что курс доллара постарается удержаться под отметкой 100 руб./$1", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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