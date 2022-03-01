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01 марта 2022 года 09:38
Рубль, скорее всего, удержится ниже 100 руб./$1 на торгах во вторник - ПСБ
Курс рубля к доллару США, скорее всего, удержится ниже уровня в 100 руб./$1 на торгах во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Динамику пары доллар/рубль во вторник продолжат задавать санкционные опасения инвесторов. Однако отметим, что торги на текущей неделе становятся все менее спекулятивными для сдерживания волатильности пары. Поэтому мы ожидаем, что курс доллара постарается удержаться под отметкой 100 руб./$1", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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