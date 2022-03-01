Ключевые события вторника в РФ и мире - BCS Express

Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные результаты:

- "Детский мир", "Русгидро" и "Интер РАО" опубликуют финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2021 года;

- "Мосэнерго" опубликует финансовый отчет по РСБУ за 2021 год;

- "Мечел" опубликует финансовые и операционные результаты за IV квартал 2021 года;

- В США квартальные отчеты опубликуют Salesforce.com Inc., Target Corp., Baidu Inc., Hewlett Packard Enterprise, Domino's Pizza Inc. и другие.

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