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01 марта 2022 года 09:18

Brent - $98,96 за баррель

Индексы S&P 500 и Dow Jones снизились в понедельник, Nasdaq завершил торги в плюсе. Фондовые индексы стран АТР в основном растут во вторник. Цены на нефть продолжают расти на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones отыграли большую часть снижения, наблюдавшегося в ходе торгов в понедельник, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite и вовсе вышел в плюс по итогам сессии.

В центре внимания рынков была ситуация на Украине и вводимые странами Запада санкции в отношении России, резко повысившие неопределенность на мировых финансовых рынках.

За выходные страны Запада приняли меры по отключению от системы SWIFT ряда российских банков и ввели ограничительные меры в отношении ЦБ РФ. В понедельник OFAC, подразделение американского Минфина, выпустило директиву, которая запрещает резидентам США любые транзакции с ЦБ РФ, Минфином России и Фондом национального благосостояния.

Отключение банков РФ от SWIFT ставит под угрозу другие банки и компании по всему миру, пишет издание Barron's. В частности, задержки платежей из России могут привести к сокращению ликвидности для многих фирм.

"События минувших выходных повысили опасения, что проблемы перекинутся на другие финансовые рынки", - написал старший аналитик Нью-Йоркской фондовой биржи Майкл Рейнкинг.

На фоне таких рисков и общей неопределенности инвесторы переходили в более надежные активы, включая золото и американские государственные облигации.

Бумаги PepsiCo Inc. (SPB: PEP), для которой Россия является одним из крупнейших международных рынков, подешевели на 2,8%. Котировки Coca-Cola Co. (SPB: KO) опустились на 1%.

Акции PDC Energy подскочили на 13% на новости, что американская нефтегазовая компания договорилась о покупке оператора нефтеносного бассейна Денвер Great Western Petroleum LLC.

Цена бумаг First Horizon взлетела на 29% после того, как региональный американский банк достиг соглашения с канадским Toronto-Dominion Bank (TDB), в рамках которого TDB купит First Horizon за $13,4 млрд. Акции могут начать основную сессию на максимуме с сентября 2007 года.

Рыночная стоимость страховой компании Cigna Corp. (SPB: CI) выросла на 2,1%. В понедельник совет директоров компании одобрил увеличение размера программы выкупа акций на $6 млрд - до $10 млрд, причем $7 млрд из этой суммы планируется потратить до конца текущего года.

Котировки фонда недвижимости W. P. Carey Inc. поднялись на 3,6% на новости о слиянии с Corporate Property Associates 18 в рамках сделки на $2,7 млрд, включая долг компании.

Капитализация Chevron Corp. (SPB: CVX), одной из крупнейших энергетических компаний США, повысилась на 2,6%. Компания сообщила о покупке производителя биотоплива Renewable Energy Group (SPB: REGI) Inc. за $3,15 млрд.

Котировки акций Momentive Global Inc. упали на 4,2% после того, как американский разработчик программного обеспечения Zendesk Inc. (SPB: ZEN) отказался от покупки компании за $4,13 млрд. Сделка не получила окончательного одобрения от акционеров Zendesk.

Значение Dow Jones Industrial Average в понедельник снизилось на 0,49% и составило 33892,6 пункта. Акции Chevron возглавили рост, также существенно выросли котировки Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,9%. Лидерами снижения стали бумаги банков JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Goldman Sachs Group (SPB: GS), подешевевшие на 4,2% и 2,5% соответственно.

Standard & Poor's 500 понизился на 0,24% - до 4373,94 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 0,41%, до 13751,40 пункта.

По итогам февраля Dow Jones упал на 3,5%, рекордными темпами с ноября. S&P 500 потерял 3,1%, Nasdaq - 3,4%.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник, в центре внимания трейдеров находится конфликт между Россией и Украиной, при этом участники рынка сфокусировались на переговорах между сторонами.

РФ и Украина договорились продолжить переговоры, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. "Самое главное - договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе, есть соответствующая договоренность", - сказал он журналистам в понедельник по итогам первого раунда переговоров.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении вечером в понедельник, что Украина пока не получила от переговоров с РФ желаемого результата.

Участники рынка также оценивают новости о введении новых санкций Запада против России, ограничивающих доступ некоторых российских банков к SWIFT.

В субботу руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT. "Эта мера обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и навредит их способности проводить международные операции", - говорится в совместном заявлении G7.

"Все внимание сосредоточено на России и Украине, и развитие этой ситуации будет влиять на настроение рынка и его динамику", - говорит эксперт Oanda Джеффри Холли, которого цитирует MarketWatch.

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

Японский Nikkei к 8:21 мск вырос на 1,2%.

В лидерах роста среди компонентов индекса находятся акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (6,85%), Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (6,35%) и M3 Inc. (5,9%).

Бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp. снижаются на 0,3%, Honda Motor Co. Ltd. - на 0,5%.

Гонконгский Hang Seng к 8:27 мск снизился на 0,5%, шанхайский Shanghai Composite - вырос на 0,16%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале вырос до 51,2 пункта по сравнению с 51 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индикатор превышает этот уровень шесть месяцев подряд.

Среди лидеров падения в Гонконге - акции CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (-3,35%), Xinyi Solar Holdings Ltd. (-3,3%) и CLP Holdings Ltd. (-2,8%).

Бумаги IT-компании Tencent Holdings Ltd. дорожают на 1,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,67%.

Резервный банк Австралии (ЦБ страны) по итогам заседания во вторник сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне - 0,1% - 15-й месяц подряд. Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков, пишет Trading Economics.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели соответственно на 0,2% и 0,3%.

Цены на нефть продолжают расти из-за конфликта России и Украины, несмотря на сообщения о том, что США и ряд других стран намерены высвободить нефть из стратегических резервов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) проведет экстренное заседание во вторник, сообщил его исполнительный директор Фатих Бироль в Twitter.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК во вторник составляет $98,96 за баррель, что на $0,99 (1,01%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $3,85 (4,1%), до $97,97 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,57 за баррель, что на $0,85 (0,89%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $4,13 (4,5%), до $95,72 за баррель.

Накануне The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в официальных кругах стран Европы и Персидского залива, что США и другие члены Международного энергетического агентства (МЭА) в ближайшее время могут принять решение о высвобождении порядка 70 млн баррелей нефти из резервов.

Источники агентства Bloomberg сообщает, что этот объем может составить 60 млн баррелей, что эквивалентно менее чем 6 дням добычи в РФ.

"Любое высвобождение нефти из резервов будет лишь краткосрочным решением, особенно, если потоки сырья из России уменьшатся, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Я не думаю, что в данный момент рынок уже закладывает возможность существенного изменения российского экспорта, что оставляет значительный потенциал для еще более резкого подъема цен в случае дальнейшего ухудшения ситуации на Украине".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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