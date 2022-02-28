"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Zscaler до $268

"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Zscaler Inc. до $268 за штуку, сохранив рекомендацию "держать", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Результаты Zscaler за IV квартал оказались лучше общерыночных ожиданий. Гайденс по выручке на полный фискальный год также превысил консенсус-прогноз. Продажи Zscaler выросла на 63% (против +61,6% в прошлом квартале), превзойдя консенсус аналитиков и первоначальную оценку менеджмента на 6% и 10% соответственно. Скорректированная разводненная EPS увеличилась на 30%, превысив ожидания рынка и исходные ориентиры руководства эмитента на 14,8% и 18%", - пишет аналитик Михаил Степанян.

Согласно прогнозу менеджмента, выручка Zscaler в следующем квартале повысится на 53,5%, а валовая маржа окажется под небольшим давлением на фоне увеличения доли новых продуктов (ZDX, Workload Segmentation и CSPM). EPS ожидается на уровне $0,105. Целевой ориентир темпов роста выручки на полный фискальный год был повышен с 49% до 55,5%.

"Мы нейтрально оцениваем квартальный отчет Zscaler: продажи и прибыль смогли превзойти прогнозы, компания сохраняет сильный импульс роста, усиливает фокус на крупные компании и демонстрирует уверенную динамику кросс-продаж. Мы ожидаем, что эмитент продолжит поддерживать ведущие позиции в сегменте Zero Trust. Мы не рассматриваем повышенные операционные расходы в качестве фактора уязвимости для агрессивно расширяющегося эмитента. На наш взгляд, темпы роста будут постепенно замедляться на фоне повышения степени зрелости корпорации. С учетом этого фактора, а также принимая во внимание снижение маржи и усиление ожиданий по поводу агрессивного ужесточения ДКП в США, мы понижаем таргет по бумаге ZS до $268. Рекомендация - "держать", - отмечает эксперт "Фридом Финанс".

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