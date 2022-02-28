Отчет Сбербанка за 4К21 покажет продолжение уверенного роста финпоказателей - "Финам"

Отчет Сбербанка за IV квартал 2021г покажет продолжение уверенного роста финансовых показателей, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Финам".

"2 марта Сбербанк представит финансовый отчет по МСФО за IV квартал 2021г. Мы не ждем каких-то особых сюрпризов от отчетности. Ранее банк уже обнародовал неплохие результаты деятельности за октябрь, ноябрь и декабрь по РСБУ, и мы рассчитываем, что отчетность по МСФО за этот период также будет весьма позитивной", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Эксперт ожидает, что чистая прибыль Сбера в IV квартале составила 240 млрд руб., увеличившись на 19% в годовом выражении. Чистый процентный доход, по оценкам аналитиков "Финама", мог подняться на 13,5% до 484 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 12% до 178 млрд руб. Квартальные операционные расходы банка оцениваются в 271 млрд руб. (+11,5% г/г).

"Мы также ожидаем, что отчисления в резерв под обесценение кредитного портфеля Сбера составили 62 млрд руб. против 108 млрд руб. в IV квартале 2020г. Объем активов Сбера на конец IV квартала 2021г, по нашим оценкам, составил 41 трлн руб., увеличившись на 14% с начала прошлого года. При этом розничный кредитный портфель мог повыситься на 23% до 11,5 трлн руб., корпоративный - на 6,1% до 16,7 трлн руб.", - указывает Додонов.

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