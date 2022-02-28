Высока вероятность снижения индекса S&P 500 до 4150п в среднесрочной перспективе - BCS Express

Высока вероятность снижения индекса S&P 500 до 4150 пунктов в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии BCS Express.

"Индекс S&P 500 консолидируется под уровнем сопротивления 4400п. Во вторник фьючерсы на индекс падают на 1,3%. В среднесрочном периоде высока вероятность просадки в район 4150 п. Динамика VIX подтверждает картину. Доходность 10-летних гособлигаций США пока начала опускаться от 2,05%, это может означать закладывание значительной доли ожиданий по сворачиванию монетарных стимулов. Целевой уровень по S&P 500 до конца года - 4800-4850пп", - прогнозирует эксперт инвесткомпании Оксана Холоденко.

По мнению эксперта, негативными факторами для индикатора в данное время выступают геополитическая напряженность, монетарная политика ФРС и ЕЦБ, а также возможное замедление американской экономики.

Холоденко отмечает и позитивные факторы:

- Начало переговоров Украины и России: исходя из сообщений, есть надежды на урегулирование острой фазы конфликта в среднесрочной перспективе.

- Сезон отчетности: уже отчиталось 95% компаний S&P 500. 76% предприятий сообщили о позитивном "сюрпризе" по прибыли на акцию, 78% - по выручке. По итогам IV квартала речь может идти о 30,7%-ном увеличении сводной прибыли на акцию индекса.

- Фискальное стимулирование, которое может заменить убранные меры кредитно-денежной политики. Второй еще не согласованный пакет помощи оценивается от $1,1 трлн до $3,4 трлн. Основные направления расходов - транспортная инфраструктура, качество жизни в домах, инвестиции в человеческий капитал, исследования и разработки.

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