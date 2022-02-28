Маневр Johnson & Johnson с банкротством значительно снизил вероятность выплат по судебным искам - Инвестбанк Синара

Маневр Johnson & Johnson с банкротством одной из "дочек" значительно снизил вероятность выплат по судебным искам, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Американский суд постановил, что Johnson & Johnson может продолжить использовать процедуру банкротства дочерней компании с целью урегулирования 40 тыс. судебных исков, в которых утверждается, что детская присыпка Johnson's Baby может вызывать рак. Johnson & Johnson опровергает данную информацию и отмечает, что продукция не содержит асбест и это подтверждено неоднократными клиническими испытаниями. Ранее компания заявила о рисках выплаты по суду до $190 млрд, что эквивалентно 44% ее текущей капитализации. В пользу истцов компания создала траст в объеме $2 млрд, то есть значительно ниже предполагаемых затрат. Маневр с банкротством позволил компании использовать благоприятные для бизнеса законы: разделить бизнес на две компании и обанкротить одну из "дочек", переведя предварительно на нее все обязательства. Мы считаем новость позитивной для Johnson & Johnson, так как компания значительно снизила вероятность выплат по судебным искам", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

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