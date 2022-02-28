Рубль днем отыграл больше половины утреннего обвала к доллару и евро благодаря действиям ЦБ РФ по стабилизации рынка

Москва. 28 февраля. Доллар и евро более чем наполовину сократили взлет, но все равно продолжают находиться на новых для себя максимумах на "Московской бирже" в понедельник днем и после неоднократного обновления исторических максимумов в ходе утренних торгов; рубль отыграл значительную часть потерь к бивалютной корзине благодаря мерам ЦБ и Минфина РФ по стабилизации ситуации на финансовом рынке России и в ожидании новостей о переговорах представителей российской и украинской делегаций, которые недавно начались недалеко от белорусско-украинской границы на берегу реки Припять.

Курс доллара США составил 94,92 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11,92 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом на максимуме доллар достигал отметки 109,185 руб./$1, что на 26,185 рубля выше закрытия пятницы. Евро стоил 105,72 руб./EUR1, подорожав на 12,72 рубля. На максимуме евро достигал отметки 122 руб./EUR1, что на 29 рублей выше предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12,28 рубля - до 99,78 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 марта на 10,0104 рубля, до 93,5589 руб./$1, и увеличил курс евро на 10,8778 рубля, до 104,4772 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл больше половины потерь к доллару и евро первой половины дня благодаря мерам ЦБ и Минфина РФ по стабилизации ситуации на финансовом рынке России и в ожидании новостей о переговорах представителей российской и украинской делегаций, которые недавно начались недалеко от белорусско-украинской границы на берегу реки Припять. При этом ранее в ходе торгов рубль неоднократно обновлял исторические минимумы к доллару и евро, так как предпринятые финансовыми властями РФ меры после введения в выходные нового пакета антироссийских санкций не сразу оказали стабилизирующее действие на финансовую систему страны и в условиях рыночной паники были учтены в котировках лишь спустя некоторое время.

В субботу руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT. "Эта мера обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и навредит их способности проводить международные операции", - говорится в совместном заявлении G7.

На следующий день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС договорились "ввести ограничительные меры, которые парализуют активы российского Центробанка". "Около половины или больше половины финансовых резервов Центробанка будут заморожены", - сказал Боррель в ходе пресс-конференции по итогам совета глав МИД ЕС в воскресенье вечером.

В понедельник о санкциях против ЦБ РФ объявила Япония. По словам премьер-министра страны Фумио Кисида, Токио ограничит транзакции с участием ЦБ РФ.

Совет директоров ЦБ РФ в понедельник принял решение о повышении ключевой ставки сразу до 20%. Ранее 11 февраля ключевая ставка была поднята на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых.

На основании предложений Минфина РФ и Банка России в понедельник будет принято решение по введению с 28 февраля для резидентов - участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров, говорится в сообщении министерства финансов.

Банки в понедельник на аукционе однодневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 3 трлн 37,545 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка аукциона составила 20,0051% годовых, в заявках указывались ставки в диапазоне 20,0000-20,2800%.

Регулятор вечером в пятницу, 25 февраля, объявил лимит для аукциона в понедельник 3 трлн рублей, однако в воскресенье сделал аукцион безлимитным с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок. Кроме того, для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности ЦБ существенно расширил ломбардный список.

Банк России уточнил, что временные послабления по неприменению мер в случае несоблюдения кредитными организациями лимитов открытых валютных позиций распространяются только на банки, попавшие под санкции, между тем, следует из сообщения регулятора.

Ранее ЦБ сообщил, что до 1 июля 2022 года не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций, а также балансирующей позиции в рублях при условии, что данная ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных целях.

ЦБ РФ 24 февраля, в первый день объявления о начале интервенций, продал валюту на 84,8 млрд рублей, следует из данных регулятора. Валютные интервенции Банк России не проводил с 2014 года, когда перешел к режиму плавающего валютного курса, который является основой инфляционного таргетирования. Регулятор при этом сохранил возможность проведения валютных интервенций на рынке в случае возникновения рисков для финансовой стабильности.

В воскресенье Банк России на фоне информации о беспрецедентных санкциях в отношении российского финансового сектора заявил, что "располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора".

Регулятор заявил также, что будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, а аукцион репо "тонкой настройки" в понедельник проведет на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок.

"Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени", - подчеркивает Банк России.

Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально, отмечал ЦБ.

Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России - российский аналог SWIFT.

Сейчас нет поводов сомневаться в эффективности действий Центрального банка на фоне санкций в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "До сих пор у нас не было поводов сомневаться в эффективности и надежности нашего Центробанка. Нет поводов сомневаться в эффективности и сейчас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия ЦБ по ставке и в целом. "В РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые санкции, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Поэтому планы по реагированию есть, они были подготовлены, разработаны и реализуются сейчас по мере поступления проблем", - добавил он.

Важно минимизировать последствия санкций в отношении самого Центрального банка, которые направлены на невозможность использования золотовалютных резервов, также заявил Дмитрий Песков. "Я, честно говоря, избегал бы сейчас каких-то эмоциональных оценок. Сейчас важны действия, которые минимизируют последствия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Россия расценивает введение таких санкций. "Давать оценки будем потом. Сейчас главное, чтобы для нас минимизировать последствия, наладить рабочий процесс в нынешних новых условиях. Компетентные люди этим занимаются", - подчеркнул он.

Песков также сообщил, что позднее в понедельник президент Путин обсудит новую экономическую реальность с членами правительства и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. "Президент продолжает работать в Кремле, сегодня он будет заниматься вопросами экономики. Экономическая реальность, скажем так, существенно изменилась, поэтому сегодня в Кремль к президенту будут приглашены Мишустин, Белоусов, Силуанов, Набиуллина, Греф, возможно, другие представители из администрации президента, с тем, чтобы поговорить об экономических делах", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента.

Совещание, по его словам, запланировано на середину дня. При этом Песков затруднился ответить на вопрос, какая часть этого совещания пройдет в открытом режиме.

Минфин РФ подготовил предложения по более масштабной, чем ранее амнистии капитала, между тем заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Кроме того, он заверил, что Минфин и ЦБ планируют и дальше принимать меры по поддержанию финансовой стабильности. "Правительство совместно с ЦБ отслеживает ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будет принимать меры в целях поддержания финансовой стабильности, включая, укрепление капитальной базы коммерческих банков", - сказал Силуанов.

"В утренние часы рубль находился под сильным давлением на Forex. Однако на выручку россиянину поспешил ЦБ РФ и Минфин. Ставка в России повышена до 20,0%, а правительство ввело обязательную продажу 80% валютной выручки. Экспорт из РФ продолжается и вероятный объём ежедневных продаж валюты составит до $1,5 млрд. Для сведения, 24-25 февраля регулятор ежедневно продавал валюту на 84,8 млрд рублей. То есть вероятный объём продаж будет превышать интервенции Банка России. Благодаря принятым мерам курс рубля к середине дня упал до 96,0 за доллар и 106,0 за евро. В утренние часы на российском валютном рынке доллар укреплялся до 109,0 рублей, а евро до 122,0 рублей. При сохранении положительного сальдо торгового баланса и обязательных продажах 80% валютной выручки у рубля будет шанс вернуться к разумным значениям около 80,0-85,0 рублей за американскую денежную единицу", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"В ближайшей перспективе падение рубля может замедлиться на ожиданиях переговоров представителей России и Украины на территории Беларуси. В ближайшие часы все внимание будет направлено на ход этого события, от которого многие с надеждой ждут разрешения конфликта. К слову, российская сторона выразила желание достичь соглашения с Украиной "как можно скорее". Если же диалог закончится ничем, рубль и российские активы в целом будут ждать новый обвал и новые антирекорды под гнетом жесткой реакции западных стран на происходящее в Украине", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нефть продолжает дорожать на фоне введения новых санкций Запада против России из-за ситуации в Украине. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:04 МСК в понедельник составляет $98,67 за баррель, что 4,73% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,93 за баррель, что на 4,77% выше итогового значения сессии в пятницу.

Рынок продолжает следить за развитием событий в Украине, где идут боевые действия, и анализирует реакцию международных акторов на эти события. В субботу главы стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT.

Рынок ждет заседания ОПЕК+ на этой неделе, на котором будет принято решение относительно апрельского уровня добычи нефти в странах, входящих в неформальную организацию. Страны ОПЕК+ с лета прошлого года ежемесячно наращивают нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки на фоне постепенного выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) резко выросли в понедельник после повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу до 20%. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 10,58 процентного пункта (п.п.) - до 20,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 10,8% п.п. - до 20,96% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 10,82 п.п. - до 21,28% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 10,19 п.п. - до 21,85% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 9,59 п.п. - до 21,9% годовых.