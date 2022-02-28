S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4300-4380п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4300-4380 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 демонстрирует краткосрочный отскок. Индикатор RSI поднимается к нейтральному уровню, а MACD указывает на затухание краткосрочного "медвежьего" тренда, но не демонстрирует сигнала к развороту. На техническом графике S&P 500 обозначилась смена тренда на нисходящий, что подкрепляется негативным балансом рисков на рынке. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 4460 пунктов, где находятся 200-дневная скользящая средняя, совпадающая с верхней границей нисходящего канала. Его преодоление может свидетельствовать о развороте понижательного тренда. Если этого не произойдет, бенчмарк продолжит движение в границах обозначенного выше канала", - отмечает аналитики Илья Зубков.

Эксперт отмечает, что, несмотря на геополитическую напряженность, внимание участников фондового рынка США сосредоточено на комментариях ФРС относительно ужесточения монетарной политики. На данный момент Джером Пауэлл придерживается ранее заявленных планов по повышению процентных ставок в марте, указывая на угрозу дальнейшего ускорения инфляции. Сильным драйвером для ее роста выступает дорожающая нефть, а недавний всплеск волатильности в ценах на сельскохозяйственные товары, как пишет WSJ, может усилить ценовое давление на потребительские расходы.

"Украина и Россия обеспечивают около 30% мирового экспорта пшеницы, 19% поставок кукурузы и 80% - подсолнечного масла. Это подчеркивает степень уязвимости цен на продовольственные товары. Конфликт оказывает давление и на цепочки поставок: нарушено судоходство из Украины и российских портов (WSJ). Россия - крупный производитель палладия, никеля, кобальта и неонового газа. Запрет на поставки этого сырья из страны способен оказать дополнительное давление на рынок микрочипов. Решение ЕС закрыть свое воздушное пространство для российских рейсов может привести к повышению стоимости транспортировки грузов из Европы в Азию. Опрос, проведенный FT, выявил обеспокоенность инвесторов тем, что ранее спрогнозированных шести повышений ставки на 25 б.п. в этом году окажется недостаточно для контроля инфляции", - указывает Зубков.

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