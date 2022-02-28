Рубль укрепляется после исторического обвала - BCS Express

Рубль укрепляется после исторического обвала, и любые подвижки в сторону деэскалации конфликта РФ и Украины способны вызвать его существенное восстановление, говорится в комментарии BCS Express.

"Для предотвращения неконтролируемого обесценивания рубля Банк России обязал установить предельный уровень роста доллар и евро (так называемые "планки"), который изменялся только по указанию ЦБ, а не как раньше - автоматически, -отмечает аналитик Дмитрий Бабин. - После достижения шестой планки курс рубля стабилизировался и даже повысился: доллар ненадолго опустился к 96 руб., но затем вернулся к 100 руб., где стал консолидироваться в узком диапазоне".

Дополнительную поддержку рублю оказало внеплановое решение Банка России повысить ключевую ставку более чем в 2 раза - до 20%, указывает эксперт. В пресс-релизе ЦБ отмечается, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это поддержит финансовую и ценовую стабильность, а также защитит сбережения граждан от обесценения, считают в Центробанке.

Еще одной мерой, призванной стабилизировать ситуацию на валютном рынке, стало решение Минфина РФ ввести обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% от выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров. То есть речь идет об инвалютной выручке российских экспортеров, уточняет Бабин.

"Фактор геополитики остается чуть ли не единственным, который сейчас имеет значение для рубля, и по меньшей мере на краткосрочном горизонте эта ситуация сохраниться. Сегодня весь мир будет следить за переговорами российских и украинских представителей, которые стартовали на территории Белоруссии. Любые подвижки в сторону деэскалации способны вызвать существенное восстановление рубля", - подчеркивает аналитик BCS Express.

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