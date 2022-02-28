Долгосрочным инвесторам пора сфокусироваться на акциях сырьевого сектора РФ - Россельхозбанк

Долгосрочным инвесторам пора постепенно формировать позиции и при этом лучше сфокусироваться на акциях сырьевого сектора РФ, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

"Высокая волатильность - это не всегда большие потери, но и возможности, - пишет эксперт. - Стратегия "от кэша". Каждый торговый день надо заканчивать без позиций или, по крайней мере, с минимальными остатками. Информационный поток постоянно меняется и перенос позиций на следующий день при высокой частоте колебаний активов может принести серьезные потери. Лучше всего сконцентрироваться на 1-2 наиболее ликвидных активах. На российском рынке это акции "Газпрома", Сбербанка, "Роснефти", "ЛУКОЙЛа". В текущих условиях торговлю с плечом следует использовать с особой осторожностью и обязательным контролем рисков".

Для долгосрочных инвесторов с инвестиционным горизонтом от года сейчас неплохое время для формирования позиций. Однако, волатильность предполагает, что формирование позиций должно быть постепенным. Можно разделить всю сумму на несколько частей и постепенно набирать позицию, рекомендует Фетисов.

На взгляд стратега банка, в условиях блокирующих санкций лучше избегать банковских акций - долгосрочный эффект санкций на бизнес финансового сектора будет все-таки ощутимым.

"Сейчас лучше сфокусироваться на акциях сырьевого сектора, - указывает эксперт. - В первую очередь, "Газпром". Исключить крупнейшую газодобывающую компанию мира из глобального делового оборота невозможно, а заменить долю на европейском газовом рынке в 33% поставками из альтернативных источников нечем. Кроме того, в конце 2021г "Газпром" заключил второй долгосрочный договор на поставку газа в Китай на 10 млрд. куб. в год, что предполагает совокупные поставки на уровне 48 млрд. куб. к 2024г. Поэтому "Газпром" будет оставаться привлекательной инвестиций. Оценка дивидендной доходности сейчас составляет рекордные 22%".

Бумаги "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", по мнению Фетисова, также сейчас выглядят привлекательно. Санкции в отношении ограничения поставок нефти из России на мировой рынок будут носить разрушительный эффект на глобальную экономику и вызвать глобальный энергетический кризис, цены на нефть могут достичь $150-$200, что неизбежно повлечет за собой серьезный виток инфляции с текущих 5-7% до 10%. Дивидендная доходность "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" сейчас 17-18%, кроме того, периодические байбэки "ЛУКОЙЛа" поддерживают котировки.

"Поставки алюминия также были исключены из санкций западных стран. "РусАл", доля которого на мировом рынке составляет 6%, также весьма интересен для долгосрочных инвестиций. Акции золотодобывающих компаний, "Полюсзолото" и Polymetal, на фоне сильного "эмоционального падения" не потеряли своей привлекательности и защитных функций", - пишет Фетисов.

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