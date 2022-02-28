Главные события недели - "Финам"

Аналитики "Финама" отмечают следующие важные события предстоящей недели на мировых рынках:

- 2 и 3 марта председатель ФРС Джером Пауэлл отчитается перед обеими палатами Конгресса США по результатам реализации монетарной политики за II полугодие. Выступления привлекут повышенное внимание инвесторов, поскольку они предваряют скорое мартовское заседание ФРС (15-16 марта), на котором чиновники с большой вероятностью примут решение об увеличение ключевой ставки.

- 2 марта проведет свое ежемесячное заседание альянс ОПЕК+. Обострение конфликта на Украине, а также потенциальная ядерная сделка с Ираном создают вызовы для организации, в связи с чем нельзя исключать вероятность изменения планов по восстановлению добычи нефти.

- Центральные банки Австралии (вторник) и Канады (среда) примут решения по ключевым процентным ставкам.

- 4 марта Министерство труда США опубликует отчет по занятости за февраль (cогласно прогнозам экономистов, американская экономика добавила 450 тыс. рабочих мест за прошедший месяц, а уровень безработицы снизился с 4,0% в январе до 3,9%).

- Запланировано несколько мероприятий с участием руководящих чиновников ФРС: во вторник с речью выступит президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, в среду выступят президенты ФРБ Чикаго и Сент-Луиса Чарльз Эванс и Джеймс Буллард, а в четверг - президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вильямс.

- Среди прочих наиболее важных макроэкономических данных недели выделяются индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin за февраль (вторник), индекс потребительских цен в Еврозоне за февраль (среда), февральское изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (среда) и индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за февраль (пятница).

- Свои отчеты с 28 февраля по 4 марта представят Broadcom, Costco Wholesale, Salesforce.com Inc., Target Corp., Marvell, Baidu Inc., Lucid Group, Zoom Video Communications и ряд других компаний.

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