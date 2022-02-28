ВЗГЛДЯ: Риски дальнейшего ослабления рубля сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Динамика российских активов на текущей неделе продолжит определяться геополитическими новостями, и риски дальнейшего ослабления рубля по отношению к доллару США сохраняются даже в условиях усиления поддержки Банком России, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

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