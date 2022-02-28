Вероятность включения ММК в индекс MSCI может стать катализатором роста цены акций - "Атон"

Вероятность включения "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в индекс MSCI в мае 2022 года в целом может стать катализатором для роста стоимости акций эмитента, полагают аналитики инвестиционной компании "Атон" Андрей Лобазов и Мария Федорова.

"ММК отчитался о EBITDA за 4К21 в размере $972 млн (-16% кв/кв). Негативная динамика обусловлена снижением мировых цен на сталь и отчасти компенсирована значительным ростом объемов продаж металлопродукции (+27%). Рентабельность EBITDA упала до 29%, и в целом результаты за 4К21 не впечатляют на фоне российских аналогов. Финальные дивиденды должны обеспечить доходность 7,3% (против 7,8% у "Северстали" и 6,5% у "НЛМК"). Без учета дестабилизирующего влияния ситуации вокруг Украины показатели прибыли "ММК" имеют тенденцию к нормализации в 2022 году, и мы считаем, что дисконт в оценке "ММК" относительно аналогов должен сократиться, чему будет способствовать возможное включение компании в индекс MSCI в мае", - отмечают эксперты в комментарии.

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