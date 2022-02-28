Волатильность валютного рынка останется высокой в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Волатильность на валютном и других финансовых рынках в ближайшее время будет оставаться высокой, отмечает в комментарии директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"В текущих условиях у ЦБ достаточно инструментов для обеспечения стабильности рублевого сегмента банковской системы и сохранности счетов/сбережений в рублях, и отсутствие паники среди вкладчиков является важной предпосылкой для успешности этих мер. Неопределенность дальнейшего развития ситуации по санкциям не позволяет давать сколь угодно определенные прогнозы по дальнейшим действиям ЦБ и влиянию происходящего на финансовые активы, но в случае ухудшения ситуации не исключаем, что могут быть приняты решения о поддержке ЦБ/финансовыми властями котировок ОФЗ и акций крупнейших компаний", - указывает эксперт.

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