Ближайшее важное сопротивление для цены нефти - уровень $106/барр. - "Велес Капитал"

Ближайшие важные сопротивления для цен на нефть марок Brent и WTI расположены у уровней $106 и $100 за баррель соответственно, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в понедельник подскочили на 4,5-5% после коррекционного снижения пятницы Ближайшие важные сопротивления для цен расположены у $106 и $100 за баррель соответственно - их преодоление будет предвещать развитие повышения. Лидерство на нефтяном рынке остается за покупателями, а на текущей неделе комментарии относительно происходящего можно будет услышать в том числе на мониторинговом комитете ОПЕК+", - отмечает аналитик Елена Кожухова.

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