Цена нефти, скорее всего, будет удерживаться в диапазоне $95-105/барр. в начале текущей недели - ПСБ

Цена нефти марки Brent, скорее всего, будет удерживаться в диапазоне $95-105 за баррель в начале текущей недели, потенциал роста стоимости при этом сохраняется, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Дальнейшая эскалация напряженности на Украине и радикальное ужесточение антироссийских экономических и финансовых санкций в прошедшие выходные вернули геополитическую премию в нефти к росту. Проблемы с расширением добычи странах ОПЕК+, в частности в Ираке, также поддерживают спекулятивный спрос на нефть перед заседанием ОПЕК+ 2 марта. В результате котировки нефти марки Brent в понедельник утром вновь пытаются закрепиться выше отметки в $100 за баррель. Мы по-прежнему не видим оснований для сужения геополитической премии, ждем, что в начале недели цена нефти марки Brent будет удерживаться в диапазоне $95-105 за баррель в попытках пойти выше в случае новых вводных, усиливающих опасения относительно стабильности поставок нефти", - пишет эксперт.

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