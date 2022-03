Brent снова выше $100 за баррель

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые рынки стран АТР в основном растут на торгах в понедельник. Цены на нефть резко растут утром в понедельник.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Dow Jones продемонстрировал наибольший прирост с начала текущего года.

В течение недели индексы демонстрировали волатильность на фоне эскалации конфликта в Украине. В четверг утром президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

В этот день американский рынок акций начал сессию резким снижением, однако развернулся к росту вечером после того, как стало известно, что президент США Джо Байден не ввел санкции на экспорт российской нефти и воздержался от принятия решения об отключении России от расчетной системы SWIFT. Тем не менее США и союзники все-таки ввели новый пакет санкционных мер, направленный на изоляцию российской экономики. Он затронул крупные банки и госкомпании.

"Стало ясно, что политики будут избегать введения наиболее жестких санкций", что поддерживает рост на фондовых рынках, написал аналитик 22VResearch Дэннис Дебушер.

Другим положительным моментом для участников рынка стало сообщение о том, что Россия может отправить делегацию в Минск для переговоров с украинскими властями о нейтральном статусе Украины. "Вы знаете, что сегодня президент Зеленский сделал заявление о готовности обсуждать нейтральный статус Украины... В контексте этого предложения Зеленского президент Путин предложил организовать такие переговоры ", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это сообщение стало ключевым для индекса Dow Jones, в расчет которого входят акции компаний, очень чувствительных к экономическим изменениям. Если рынок поверит, что конфликт в конечном итоге закончится, инвесторы перестанут ставить на экономический спад, пишет MarketWatch.

Между тем участники рынка также анализировали свежие статданные о доходах и расходах населения США в январе. Как следует из доклада министерства труда страны, доходы американцев в прошлом месяце не изменились по сравнению с декабрем. При этом расходы подскочили на 2,1%, что стало максимальным повышением с марта прошлого года.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,3% и подъем второго на 1,6%, сообщает агентство Bloomberg.

Несмотря на негативные факторы, экономисты ожидают, что в этом году потребительские расходы увеличатся, поскольку страх перед пандемией COVID-19 ослабевает, а домохозяйства тратят накопленные сбережения. Эксперты Bank of America прогнозируют рост потребительских расходов с поправкой на инфляцию на 1,6% в первом квартале и на 3,4% за 2022 год в целом. На потребрасходы приходится около 70% экономики США.

Кроме того, стало также известно, что индекс потребительского доверия в США в феврале снизился меньше, чем ожидалось, до 62,8 пункта, а не до 61,7 пункта, прогнозируемых ранее. В январе значение показателя составило 67,2 пункта, следует из доклада Мичиганского университета.

Котировки акций производителя растительных заменителей мяса Beyond Meat (SPB: BYND) снизились на 9,2%. Компания в четвертом квартале 2021 года увеличила чистый убыток в 3,2 раза, а также дала разочаровавший инвесторов прогноз.

Бумаги разработчика ПО Dell Technologies (SPB: DELL) Inc. подешевели на 7,8% после того, как стало известно, что компания в минувшем квартале получила чистый убыток. Тем не менее совет директоров компании принял решение выплатить дивиденды.

Ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. (SPB: FL) в октябре-декабре зафиксировал падение чистой прибыли на 16,3% и дал негативный прогноз на 2022 год. Стоимость компании упала почти на 30%.

Оператор сети кинотеатров Cinemark Holdings (SPB: CNK) впервые за два года получил квартальную чистую прибыль. Компания также увеличила выручку в четвертом квартале 2021 года почти в семь раз. Капитализация Cinemark, тем не менее, снизилась на 0,2%.

Онлайн-площадка для торговли Etsy Inc. (SPB: ETSY) получила по итогам минувшего квартала чистую прибыль и выручку, превысившие ожидания рынка. Котировки акций компании выросли на 16,2%.

Бумаги производителя микрочипов Advanced Micro Devices (SPB: AMD) увеличились в цене на 3,8% на новости о запуске программы обратного выкупа акций объемом $8 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу поднялся на 834,92 пункта (2,51%) и составил 34058,75 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 95,95 пункта (2,24%) - до 4384,65 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 221,04 пункта (1,64%) и составил 13694,62 пункта.

По итогам завершившейся недели S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,8% и 1,1% соответственно, Dow Jones почти не изменился.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в понедельник, в центре внимания трейдеров находится геополитическая ситуация.

В том числе участники рынка оценивают новости о введении новых санкций Запада против России, ограничивающих доступ некоторых российских банков к SWIFT.

В субботу руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT. "Эта мера обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и навредит их способности проводить международные операции", - говорится в совместном заявлении G7.

"Все внимание сосредоточено на России и Украине, и развитие этой ситуации будет влиять на настроение рынка и его динамику", - говорит эксперт Oanda Джеффри Холли, которого цитирует MarketWatch.

Японский Nikkei к 8:28 мск вырос на 0,03%.

Розничные продажи в Японии увеличились на 1,6% в январе 2022 года по сравнению с годом ранее, продемонстрировав рост четвертый месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 1,4%, согласно Trading Economics. В помесячном выражении показатель упал на 1,9%, снижение было отмечено второй месяц подряд.

В лидерах роста среди компонентов индекса находятся акции JGC Holdings Corp. (7,1%), Toho Zinc Co. Ltd. (5,9%) и Dowa Holdings Co. Ltd. (4,6%).

Бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp. растут на 1,2%, Honda Motor Co. Ltd. - на 0,1%.

Гонконгский Hang Seng к 8:33 мск снизился на 0,9%, шанхайский Shanghai Composite - вырос на 0,1%.

Среди лидеров падения в Гонконге - акции нефтехимической Geely Automobile Holdings Ltd. (-5,8%), Galaxy Entertainment Group Ltd. (-5,6%) и AAC Technologies Holdings Inc. (-5,2%).

Бумаги IT-компании Tencent Holdings Ltd. дешевеют на 1,1%.

Южнокорейский Kospi к 8:29 мск поднялся на 0,5%.

Капитализация производителя микросхем Samsung Electronics Co. Ltd. уменьшается на 0,1%, стоимость акций автопроизводителя Kia Corp. увеличивается на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали соответственно на 4,4% и 3,2%.

Цены на нефть резко растут утром в понедельник на новостях о введении новых санкций Запада против России, ограничивающих доступ некоторых российских банков к SWIFT.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в понедельник составляет $103,15 за баррель, что на $5,22 (5,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,15 (1,2%), до $97,93 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,03 за баррель, что на $5,44 (5,94%) выше итогового значения сессии в пятницу. WTI подешевела на $1,22 (1,3%), до $91,59 за баррель в ходе предыдущих торгов.

В субботу руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT. "Эта мера обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и навредит их способности проводить международные операции", - говорится в совместном заявлении G7.

По мнению экспертов, хотя новые санкции не затрагивают энергетический сектор напрямую, они окажут значительный негативный эффект на него. "Различные санкции в банковском секторе усложняют продажу энергоресурсов из России. Большинство банков навряд ли будет предоставлять базовые финансовые услуги, чтобы избежать рисков подпадания под эти санкции", - отметил эксперт Again Capital Джон Килдафф.

При этом рынок также опасается, что президент РФ Владимир Путин может в ответ на санкции принять решение ограничить поставки энергоресурсов, превратив их таким образом в рычаг давления.

Между тем некоторые западные нефтяные компании рассматривают возможность сокращения своего присутствия или полного ухода с российского рынка энергоресурсов. Британская BP сообщила в воскресенье, что продаст 19,75% акций "Роснефти" и выйдет из других российских СП с компанией.

"Мы полагаем, что некоторые западные компании могут решить, что продолжать вести бизнес с Россией не стоит риска с учетом неопределенности в масштабе применения санкций", - отмечается в аналитической записке RBC.

Рынок также ждет заседания ОПЕК+ на этой неделе, на котором будет принято решение относительно апрельского уровня добычи нефти в странах, входящих в неформальную организацию. Страны ОПЕК+ с лета прошлого года ежемесячно наращивают нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки на фоне постепенного выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.