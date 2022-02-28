Торги рублевыми корпбондами в понедельник могут открыться не ранее 15:00 МСК, при этом ожидается заметное падение

Москва. 28 февраля. Торги на валютном рынке, денежном рынке и рынке репо Московской биржи откроются в 10:00 МСК, решение о торгах на остальных рынках объявят в 13:00 МСК. ЦБ РФ оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации. В случае положительного решения торги откроются в 15:00 МСК. Также Банк России вводит с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов.

В предписании, которое получили российские профучастники, сказано, что оно принято "в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках". Приостановка исполнения всех поручений клиентов-иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг вступила в силу в 7:00 МСК в понедельник, пока срок ее действия не оговаривается. На заявки, поданные до вступления в силу запрета, он не распространяется. В течение пяти рабочих дней с момента направления предписания брокеры должны отчитаться перед регулятором о его исполнении.

Такие решения ЦБ РФ принял после объявления нового пакета антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза.

Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Центрального банка РФ, сообщается в Официальном журнале ЕС. "Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России", - говорится в документе, опубликованном в журнале. Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС договорились "ввести ограничительные меры, которые парализуют активы российского Центробанка". "Около половины или больше половины финансовых резервов Центробанка будут заморожены", - сказал Боррель в ходе пресс-конференции по итогам совета глав МИД ЕС в воскресенье вечером.

Ранее Банк России на фоне информации о беспрецедентных санкциях в отношении российского финансового сектора, включая угрозу отключения от системы SWIFT и замораживания активов самого Центробанка, заявил, что "располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора". Регулятор отмечает, что будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Аукцион репо "тонкой настройки" в понедельник проведет на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте до "BB+" с "BBB-". Таким образом, рейтинг России перемещен в категорию спекулятивных. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте ухудшен до "BBB-" с "BBB". Кроме того, S&P поместило рейтинги России на пересмотр с негативным прогнозом. "Понижение рейтингов РФ следует за резкой эскалацией российского военного вмешательства на Украине, спровоцировавшего введение жестких экономических и финансовых санкций США, Евросоюзом, Великобританией и другими. По нашему мнению, уже объявленные санкции могут иметь серьезные негативные последствия для способности российского банковского сектора выступать посредником в международной торговле", - говорится в пресс-релизе S&P.

Международное рейтинговое агентство Moody's поместило на пересмотр с возможностью понижения долгосрочные рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной валюте "Baa3" и рейтинги Украины "B3". "Рейтинговые действия спровоцированы военной операцией России на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Эти события являются дальнейшим увеличением геополитических рисков, о которых Moody's говорило ранее, и сопровождаются дополнительными и более жесткими санкциями в отношении России, в том числе теми, которые могут повлиять на выплаты суверенного долга", - говорится в пресс-релизе Moody's.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. "Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. "Есть", - сказал в ответ Шойгу.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром демонстрируют смешанную динамику. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 падает на 2% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном ухудшении настроений на американском рынке акций 28 февраля.

Цены на нефть резко растут утром в понедельник на новостях о введении новых санкций Запада против России, ограничивающих доступ некоторых российских банков к SWIFT. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составила $103,15 за баррель, что на 5,3% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $97,03 за баррель, что на 5,9% выше итогового значения сессии в пятницу.

В субботу руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT. "Эта мера обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и навредит их способности проводить международные операции", - говорится в совместном заявлении G7. По мнению экспертов, хотя новые санкции не затрагивают энергетический сектор напрямую, они окажут значительный негативный эффект на него. При этом рынок также опасается, что президент РФ Владимир Путин может в ответ на санкции принять решение ограничить поставки энергоресурсов.

Рынок также ждет заседания ОПЕК+ на этой неделе, на котором будет принято решение относительно апрельского уровня добычи нефти в странах, входящих в неформальную организацию. Страны ОПЕК+ с лета прошлого года ежемесячно наращивают нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки на фоне постепенного выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 2,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 4,726 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,22 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали заметный восстановительных рост в рамках коррекции.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 февраля вырос на 2,62% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 101,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 2,6%, поднявшись до 719,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РУСАЛ Братск-001Р-03" (+7,55%), "ГК Самолет БО-П10" (+7,15%) и "РЖД-23" (+6,84%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-03" (-2%), "Транснефть-001Р-13" (-1,48%) и "ГТЛК-001Р-14" (-1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Тойота банк полностью разместил 3-летние облигации серии БО-001P-05 объемом 5 млрд рублей по ставке 11,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 11,46% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 21 февраля. По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., которая является 100%-м дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation. В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в октябре 2020 года с выпуском 3-летних облигаций на 5 млрд рублей по ставке 5,9% годовых.

ООО "РЕСО-лизинг" 24 февраля полностью разместило облигации серии БО-09 объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года. Сбор заявок на выпуск прошел 21 февраля без премаркетинга. Размер процентной ставки на каждую дату начала купонного периода будет определяться как значение ключевой ставки Банка России за 3-й день, предшествующий дате начала купона, увеличенное на спред, равный 1,95% годовых. Таким образом, ставка 1-го купона составит 11,45% годовых. По выпуску объявлена оферта с исполнением через 3 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 3-го купона по выпуску бессрочных облигаций серии 001Б-05 на уровне 16,11% годовых. РЖД разместили выпуск объемом 33 млрд рублей в ноябре 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-20-го купонов была установлена в размере 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 2-20-го купонов определяется по результатам сбора книги заявок. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет, начиная с 21-го купона) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов. Номинал одной облигации - 1 млн рублей.

Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставку 5-го купона 10-летних облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей на уровне 11,46% годовых. РЖД разместили 10-летние бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки 2-20-го купонов зависит от доходности 7-летних ОФЗ на дату расчетов и рассчитывается как премия 50 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.