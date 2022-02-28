Вероятен рост доходностей ОФЗ к уровню 20% в понедельник - ПСБ

Вероятен рост доходностей ОФЗ к уровню в 20% годовых на фоне подъема ключевой ставки Банка России в понедельник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Наиболее резонансным за прошедшие выходные дни стало сообщение о том, что власти США и ЕС приняли решение о заморозке валютных активов Банка России. Данные меры ограничат возможности ЦБР поддерживать курс рубля через продажу валюты из резервов, а также предоставлять валютную ликвидность банкам. Ослабление рубля в свою очередь снижает привлекательность ОФЗ, - отмечает эксперт ПСБ. - ЦБ РФ постепенно расширяет пакет мер поддержки банков, которые отражают стремление регулятора поддержать кредитный процесс, однако доминирующим фактором сейчас выступают геополитические риски и выход нерезидентов из российских активов. Утром понедельника Банк России повысил ключевую ставку до 20%. С учетом этого ждем смещения доходности ОФЗ к такому уровню".

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