Индекс Мосбиржи может снизиться в диапазон 1600-2000п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи может снизиться в диапазон 1600-2000 пунктов после открытия торговой сессии в понедельник, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Участники локальных торгов при открытии российского фондового рынка будут отыгрывать все накопившиеся за выходные дни негативные новости. После возобновления торгов акциями индекс Мосбиржи способен просесть на 20-35%, то есть сдвинуться в диапазон 1600-2000 пунктов. Однако потенциал его дальнейшего падения видится ограниченным с учетом низкой стоимости акций, введенного запрета на "короткие" продажи акций и решением ЦБ приостановить исполнение поручений нерезидентов на продажу ценных бумаг", - пишет аналитик в комментарии.

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