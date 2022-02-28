Курс рубля может закрепиться выше 100 руб./$1 на торгах в понедельник - ПСБ

Курс пары доллар/рубль может закрепиться выше уровня в 100 руб./$1 на торгах в понедельник, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Динамику пары доллар/рубль в понедельник будет задавать реакция инвесторов на крайне жесткие санкции, прозвучавшие в выходные в адрес России. Новостной поток отражается на зашкаливающей волатильности рубля, что в условиях геополитической непредсказуемости делает прогнозирование курса доллара затруднительным. Тем не менее мы полагаем, что торги понедельника пара начнет ростом, перейдя в диапазон 100-120 руб./$1. Отметим, что в утреннюю сессию ключевые валюты ЕМ находятся под давлением", - пишет эксперт ПСБ в комментарии.

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