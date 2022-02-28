Вероятно сильное ослабление рубля в начале торгов понедельника - "Алго Капитал"

Вероятно сильное ослабление курса рубля по отношению к доллару в начале валютной торговой сессии в понедельник, сообщается в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

Стоимость доллара США в моменте способна превысить знаковый уровень в 100 руб./$1, полагает эксперт.

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