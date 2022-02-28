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28 февраля 2022 года 09:39
Вероятно сильное ослабление рубля в начале торгов понедельника - "Алго Капитал"
Вероятно сильное ослабление курса рубля по отношению к доллару в начале валютной торговой сессии в понедельник, сообщается в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса. Стоимость доллара США в моменте способна превысить знаковый уровень в 100 руб./$1, полагает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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28 февраля 2022 года 10:07
Индекс Мосбиржи может снизиться в диапазон 1600-2000 пунктов после открытия торговой сессии в понедельник, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Участники локальных торгов при открытии российского фондового рынка будут отыгрывать все накопившиеся за... читать дальше
.28 февраля 2022 года 09:54
Курс пары доллар/рубль может закрепиться выше уровня в 100 руб./$1 на торгах в понедельник, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Динамику пары доллар/рубль в понедельник будет задавать реакция инвесторов на крайне жесткие... читать дальше
.28 февраля 2022 года 09:28
Возможно снижение индекса S&P 500 к уровням 4100-4000 пунктов в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Техническая картина фондового рынка США не меняется, лишь отражая негативные фундаментальные вводные - удорожание ресурсов в ответ на инфляцию, экономические распри держав... читать дальше
.28 февраля 2022 года 09:18
"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" до 26820 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 25% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Санкционные риски в отношении... читать дальше
.28 февраля 2022 года 09:03
Котировки нефти марки Brent обладают потенциалом для продолжения подъема в случае роста уровня геополитической напряженности в мире, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова. "Цены на нефть с утра понедельника подскочили на фоне обострения геополитической напряженности в... читать дальше
.25 февраля 2022 года 19:52
Рынок акций РФ на минувшей неделе обвалился из-за панических распродаж на фоне военной операции России в Донбассе с целью демилитаризации и денацификации Украины, а также введения Западом в этой связи блока антироссийских санкций. Пик падения рынка пришел на четверг, индексы Мосбиржи показали рекордный обвал за всю историю, упав на 33-39% - к уровням начала 2016 года, после чего в пятницу произошел коррекционный отскок. читать дальше
.25 февраля 2022 года 19:47
Рубль вечером продолжает восстанавливать позиции к доллару и евро благодаря действиям ЦБ РФ по стабилизации рынка
Москва. 25 февраля. Доллар и евро продолжают дешеветь на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине в последний рабочий день недели на фоне мер ЦБ РФ по стабилизации ситуации на российском финансовом рынке после начала военной спецоперации на территории Донбасса. читать дальше
.25 февраля 2022 года 19:45
Рынок акций РФ в пятницу отыграл часть обвала накануне на ожиданиях дипломатического контакта РФ с Украиной
Москва. 25 февраля. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх на надеждах на дипломатический контакт властей России и Украины по вопросу ситуации в Донбассе, индексы Мосбиржи и РТС прибавили 20-26% после рекордного обвала накануне. читать дальше
.25 февраля 2022 года 18:40
Цены евробондов РФ заметно выросли в пятницу, отыграв половину падения четверга, доходности "длинных" выпусков опустились до 7-8,5% годовых
Москва. 25 февраля. Цены российских суверенных еврооблигаций заметно выросли в последний день недели, отыграв в рамках коррекции половину падения четверга. Доходности "длинных" выпусков евробондов РФ опустились до 7-8,5% годовых против 11-12,5% годовых накануне, что говорит о локальной стабилизации ситуации в секторе валютного госдолга России, произошедшей после того, как схлынула первая чрезмерно эмоциональная реакция инвесторов на новости о начале военной операции в Донбассе. читать дальше
.25 февраля 2022 года 18:36
"Финам" рекомендует покупать акции Oracle Corp. с целевой ценой $108 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 36,4%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Стоимостные акции Oracle могут стать интересным вложением в технологическом секторе в период повышенной... читать дальше
.25 февраля 2022 года 18:04
долгосрочное консервативное сбережение капитала, говорится в комментарии BCS Express. "Швейцарский франк исторически является одной из самых стабильных мировых валют благодаря устойчивости экономики Швейцарии, основанной на высокой специализации труда и идеальных условиях для бизнеса любого... читать дальше
.25 февраля 2022 года 17:42
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций T-Mobile со $175 до $180 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Квартальные результаты T-Mobile за 4К21 превзошли ожидания, риторика менеджмента была оптимистичной, и прогноз на 2022 год оказался... читать дальше
.25 февраля 2022 года 17:16
Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции NortonLifeLock Inc., VeriSign Inc. и "Группы Позитив", считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Мир готовится к возможной кибервойне, которая может оказаться глобальной. Это вызвало сильное оживление в котировках компаний,... читать дальше
.25 февраля 2022 года 16:44
"Финам" повысил рекомендации для ADR и акций TotalEnergies с "держать" до "покупать", сохранив прогнозные цены в $62,8 и 58,1 евро, что предполагает потенциал роста 18% и 21,5% от текущих уровней соответственно, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "С момента нашей... читать дальше
.25 февраля 2022 года 16:16
Котировки акций Booking Holdings сохраняют потенциал роста, прогнозная стоимость - $2700 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Результаты Booking за четвертый квартал 2021 года, как и ожидалось, оказались достаточно уверенными. Мы позитивно оцениваем... читать дальше
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