Возможно снижение S&P 500 к уровням 4100-4000п в ближайшее время - BCS Express

Возможно снижение индекса S&P 500 к уровням 4100-4000 пунктов в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Техническая картина фондового рынка США не меняется, лишь отражая негативные фундаментальные вводные - удорожание ресурсов в ответ на инфляцию, экономические распри держав и напряженную обстановку в Европе. В утренние часы понедельника фьючерсы на основные индексы падают быстрыми темпами - 1,5-2,5%, и вновь слабее всех IT-сектор. Установка начала года на движение индекса S&P 500 в область 4100-4000 пунктов, скорее всего, сработает", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

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