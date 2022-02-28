"Финам" снизил прогнозную цену бумаг Норникеля до 26820 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" до 26820 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 25% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Санкционные риски в отношении "Норникеля", занимающего ключевые доли на мировых рынках никеля и палладия, мы считаем маловероятными. Спровоцированный геополитическим кризисом рост цен на металлы, как и ослабление рубля, выгодны эмитенту, экспортирующему более 95% продукции. Дивидендная доходность акций "Норникеля" сохранится на высоком уровне в 2022 году, однако кризис окажет давление на котировки бумаг. К тому же рынок закладывает в цену рост капзатрат и снижение дивидендов с 2023 года. Мы снижаем оценку капитализации "Норникеля" на 2022 год, но видим в цене бумаги достаточный потенциал для роста", - указывает эксперт Алексей Калачев.

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