Потенциал роста котировок нефти пока сохраняется - BCS Express

Котировки нефти марки Brent обладают потенциалом для продолжения подъема в случае роста уровня геополитической напряженности в мире, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Цены на нефть с утра понедельника подскочили на фоне обострения геополитической напряженности в мире. Антироссийские санкции Запада и жесткая риторика чиновников в отношении дальнейших перспектив подстегивают опасения, что конфликт может затронуть энергетические рынки и привести к перебоям с поставками нефти и других энергоносителей, - отмечает аналитик инвестиционной компании. - Фьючерсы на нефть марки Brent в моменте демонстрировали цены выше $105 за баррель, но не превышали максимумы, зафиксированные 24 февраля. Котировки демонстрируют потенциал для дальнейшего подъема, если уровень напряженности будет расти".

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