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25 февраля 2022 года 19:52

Рынок акций РФ на неделе обвалился к многолетним минимумам из-за военной операции РФ в Донбассе

Рынок акций РФ на минувшей неделе обвалился из-за панических распродаж на фоне военной операции России в Донбассе с целью демилитаризации и денацификации Украины, а также введения Западом в этой связи блока антироссийских санкций. Пик падения рынка пришел на четверг, индексы Мосбиржи показали рекордный обвал за всю историю, упав на 33-39% - к уровням начала 2016 года, после чего в пятницу произошел коррекционный отскок.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 17 по 23 февраля составил $180 млн против $140 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $120 млн против $70 млн на предыдущей неделе.

В период с 21 по 25 февраля индекс Мосбиржи обвалился на 27,2% и составил 2470,48 пункта, индекс РТС потерял 32,7% и достиг 936,94 пункта на фоне взлета доллара до 83,05 руб./$1 (+5,75 рубля) и подорожавшей апрельской нефти Brent до $97,24 за баррель (+3,9%, на пике нефть взлетала к $105,8 за баррель).

Рынок акций РФ начал неделю с нового "черного понедельника", обвалившись к уровням ноября 2020 года по индексам Мосбиржи и РТС из-за военного обострения ситуации в Донбассе, где продолжились украинские обстрелы территорий непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а главы ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости республик. Масштабы отката индексов переписали обвал марта 2020 года в начале пандемии COVID-19, при этом объемы торгов акциями на "Мосбирже" достигли исторического максимума, превысив 505 млрд рублей. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи упал ниже 3040 пунктов (-10,5%), индекс РТС - ниже 1208 пунктов (-13,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 18,3%.

Президент РФ Владимир Путин собрал в понедельник внеочередное заседание Совета Безопасности РФ, темой которого стала ситуация в Донбассе, а также дальнейшие шаги по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР. Как заявил Путин, киевские власти дважды провели карательные операции на юго-востоке Украины, режим не собирается исполнять минские соглашения. Выступавшие участники заседания единогласно высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.

Служба внешней разведки (СВР) РФ заявила в понедельник, что "ястребы" в администрации США сознательно провоцируют переход конфликта в Донбассе в "горячую фазу" в расчете втянуть в него Россию. США также пытаются переложить ответственность на Россию за возможное развязывание военных действий в Донбассе.

Нефть Brent превысила $95 за баррель из-за эскалации напряженности на Украине.

Во вторник рынок акций РФ завершил торги коррекционным ростом blue chips на новостях об умеренных антироссийских санкциях Запада после признания Россией самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, также снижению панических настроений способствовали заявления ЦБ РФ о мерах стабилизации; индекс Мосбиржи отскочил выше рубежа 3080 пунктов после утреннего провала ниже 2760 пунктов и обновления минимума с начала ноября 2020 года. Нефть Brent превысила $96 за баррель.

Банк России сообщил во вторник, что будет следить за развитием ситуации на финрынках, готов реализовывать допмеры в целях поддержания финансовой стабильности. ЦБ РФ даст финорганизациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля. Кроме того, ЦБ РФ предоставит банкам возможность использования до 1 октября 2022 года уровень курсов валют в целях расчета нормативов на 18 февраля.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации "Северного потока 2". Также он заявил, что Германия и европейское сообщество не смогут принять "признание ДНР и ЛНР", будут приняты санкции в ответ на такое решение России.

В среду, 23 февраля, торги на рынке акций РФ не проводились в связи с празднованием Дня защитника Отечества, а в четверг рынок продемонстрировал рекордный обвал за всю свою историю под давлением панических распродаж из-за военной операции в Донбассе, а также объявленного блока западных санкций против РФ. Индексы МосБиржи и РТС достигли многолетних минимумов, упав на 33-39% (на пике падения индекс МосБиржи падал в район 1680 пунктов, РТС - к 610 пунктам), потери отдельных "фишек" превышали 50%. Нефть Brent превышала $105 за баррель, доллар США вырос до 87,25 рубля (+6,09 рубля, на пике дня курс достигал 89,6 руб./$1).

В четверг стало известно, что Россия проводит специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.

Силы народных милиций ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии Вооруженных сил Украины перешли в контрнаступление при огневой поддержке российской армии, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, российские военные не применяют ракеты и авиацию против украинских городов и мирных жителей.

Украина разорвала дипломатические отношения с РФ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Президент России призвал украинских военных сложить оружие и пригрозил сокрушительным ответом тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, пригрозил России привлечением к ответственности за действия в отношении Украины, решив говорить также и от имени других государств. Вашингтон первым прекратил переговорный процесс с Россией, несмотря на публичные призывы к дипломатии, заявил МИД РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что денацификация как цель военной операции на Украине означает необходимость зачистки страны от пронацистски настроенных людей, не стал уточнять, относится ли к ним президент Владимир Зеленский. По словам Пескова, проводимая спецоперация Вооруженных сил России не преследует цель оккупировать Украину, а какое руководство Украины будет в будущем - это выбор украинского народа.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вверх, индексы Мосбиржи и РТС прибавили 20-26%, основные blue chips выросли в пределах 68%.

Президент США Джо Байден вечером в четверг подтвердил, что войска США в Европе будут защищать НАТО, а не воевать на Украине. Кроме того, Байден отметил, что отключение России от SWIFT всегда на повестке дня, однако партнеры США в Европе пока против такого варианта. Эти новости поддержали рынок акций РФ на вечерней сессии в четверг, но существенной поддержки покупателей рынок не получил, поскольку Байден охарактеризовал отношения США и РФ на данный момент как полностью разорванные и не исключил санкций против Путина.

Президент США Байден также заявил, что США и их союзники ограничат возможности РФ вести бизнес в долларах, евро, фунтах, йенах. США распространят санкции еще на четыре банка РФ, включая ВТБ, а также на представителей российской элиты. По словам Байдена, США и Европа лишат крупнейшие госкомпании РФ возможности получать деньги от инвесторов из своих стран, США и их союзники смогут заблокировать половину российского высокотехнологичного импорта, также Штаты будут готовиться и к дальнейшим санкциям против РФ.

OFAC (Office of Foreign Assets Control), подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в обасти санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Санкции против Сбербанка обозначены как Correspondent and Payable-Through Account Sanctions, в отличие от санкций против ВТБ, они не названы блокирующими. Банк "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк попали под блокирующие санкции, следует из сообщения.

Кроме того, по сообщению OFAC, США ввели новые санкции на привлечение российскими компаниями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. Инвесторам из США запрещено покупать новые долговые обязательства и новые акции "Газпрома", "Ростелекома", "РусГидро", "АЛРОСА", ПАО "Совкомфлот", РЖД, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка. Операции с долгом/акциями Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, "Открытия", ВЭБа разрешены до 25 мая.

Премьер-министр Великобритании Джонсон твердо настаивает на отключении России от международной системы расчетов SWIFT, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил его, что ни ФРГ, ни Евросоюз в целом не поддержат подобные санкции, сообщила в четверг Financial Times со ссылкой на информированные источники. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил в четверг, что Канада введет новые санкции против ряда банков РФ, министров обороны, финансов и юстиции, представителей российской элиты.

Минэкономразвития РФ заявило в пятницу, что экономика РФ на порядок более устойчива, чем в 2014 году, адаптировалась к санкциям и готова к новым. Россия в условиях санкций будет наращивать торгово-экономические связи со странами Азии, раскрывать потенциал ЕврАзЭс, отметило ведомство.

В период с 21 по 25 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги ВТБ (-50%), Сбербанка (-48% и -45% "префы"), "Яндекса" (-46%); лучше рынка оказались акции "Ростелекома" (+2%), "префы" "Транснефти" (+1%).

Динамику рынка акций РФ в начале марта по-прежнему будут определять геополитические новости вокруг военной операции в Донбассе и санкционные действия Запада. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний может составить 1900-2600 пунктов, для индекса РТС - 600-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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