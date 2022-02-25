Рубль вечером продолжает восстанавливать позиции к доллару и евро благодаря действиям ЦБ РФ по стабилизации рынка

Москва. 25 февраля. Доллар и евро продолжают дешеветь на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине в последний рабочий день недели на фоне мер ЦБ РФ по стабилизации ситуации на российском финансовом рынке после начала военной спецоперации на территории Донбасса.

Курс доллара США составил 82,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,26 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 93,09 руб./EUR1, подешевев на 2,12 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,2 рубля - до 87,54 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль восстанавливает позиции к доллару и евро на дневных торгах благодаря действиям ЦБ РФ по стабилизации ситуации на российском финансовом рынке после начала военной спецоперации на территории Донбасса. Еще накануне регулятор объявил об очередных мерах по стабилизации ситуации на финансовом рынке: помимо проведения операций по дополнительному предоставлению ликвидности банкам, Банк России решил приступить к валютным интервенциям и расширить ломбардный список.

Банк России, хотя и считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным, решил увеличить лимит аукциона репо "тонкой настройки" на 1 трлн рублей, говорится в сообщении регулятора.

Лимит пятничного аукциона репо был увеличен с 2 трлн до 3 трлн рублей. Это решение принято для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки ЦБ, указал регулятор.

"Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности", - отмечает ЦБ.

ЦБ РФ предоставил, кроме того, кредитным организациям по операциям "валютный своп" по продаже долларов США за рубли $6 млрд 974,6 млн, следует из материалов регулятора. Днем ранее требования ЦБ к банкам по этому инструменту составляли $313,8 млн.

Банк России ранее сообщил об увеличении лимитов по операциям предоставления банкам ликвидности в иностранной валюте.

Максимальный объем задолженности кредитных организаций перед ЦБ по операциям репо в иностранной валюте увеличен с $15 млрд до $50 млрд. Дневной лимит по операциям "валютный своп" по продаже долларов США за рубли с последующей их покупкой с расчетами "сегодня/завтра" увеличен с $3 млрд до $5 млрд.

Кроме того, ЦБ ввел инструмент "валютный своп" по продаже евро за рубли с последующей их покупкой с расчетами "сегодня/завтра". Эти операции будут проводиться на ежедневной основе по аналогии с долларовым "валютным свопом". Дневной лимит по операциям "валютный своп" по продаже евро за рубли установлен на уровне 2 млрд евро.

Продажа валюты Банком России в рамках мер по поддержанию финансовой стабильности уже приносит результат, сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ходе совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. "Банк России приступил к валютным интервенциям для стабилизации валютного рынка, и данные меры дают свой результат", - сказал Чистюхин.

"У нас серьезный запас прочности с точки зрения финансовой стабильности. Это и наши золотовалютные резервы, и те макропруденциальные буферы, которые накоплены кредитными организациями. Сейчас как раз тот момент, когда мы этот ресурс должны задействовать", - отметил первый зампред ЦБ.

ЦБ РФ 24 февраля объявил о начале интервенций. Валютные интервенции Банк России не проводил с 2014 года, когда перешел к режиму плавающего валютного курса, который является основой инфляционного таргетирования. Регулятор при этом сохранил возможность проведения валютных интервенций на рынке в случае возникновения рисков для финансовой стабильности.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российская валюта сегодня продолжает стабилизироваться, ослаблению темпов падения рубля способствуют интервенции ЦБ, начавшиеся со вчерашнего дня, а также некоторая стабилизация на фондовом рынке. "Согласно сообщениям, глава РФ Владимир Путин готов отправить делегацию в Минск для переговоров с Украиной. Тем не менее, пока российская армия продолжает демилитаризовать Украину, а западные страны реагировать санкциями - в такой обстановке давление на рубль продолжится в краткосрочной перспективе", - отмечает Наумова.

"В пятницу доллар слабел на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, и российский рубль лидировал по динамике укрепления, прибавляя к окончанию рабочего дня около 3%. Причиной укрепления российской валюты являлись не только продолжающиеся валютные интервенции Банка России, но и реакция рынка на умеренно-жесткие санкции против РФ. Также стоит напомнить, что налоговый период вышел на финишную прямую и экспортеры продавали валютную выручку. В пятницу Банк России озвучил еще целый ряд дополнительных мер по поддержке финансовой системы и провел аукцион РЕПО по предоставлению рублевой ликвидности. В утренние часы ЦБ подстраховался и увеличил лимит на аукционе с 2 трлн до 3 трлн рублей (в четверг регулятор предоставлял 1 трлн рублей). Банки привлекли 1,9 трлн рублей по средневзвешенной ставке 9,55% годовых", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Федеральная резервная система (ФРС) может повысить ключевую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам одного из ближайших заседаний, между тем сообщил член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер. Инфляция в США "слишком высока и ее надо снизить", цитирует его выступление в Университете Калифорнии The Wall Street Journal.

Уоллер отметил, что предпочел бы повысить ставку на 1 процентный пункт к середине года. С учетом того, что до середины года состоятся всего три заседания - в марте, мае и июне, - это предполагает, что на одном из них ставка будет увеличена на 50 базисных пунктов (б.п.), а на двух других - на 0,25 б.п.

Комментируя эскалацию напряженности в Восточной Европе, Уоллер отметил, что пока рано оценивать последствия для цен на сырье, включая энергоносители, особенно с учетом того, что Россия, крупный производитель и экспортер нефти и другого сырья, может столкнуться с очень жесткими санкциями со стороны США и союзников.

Следующее заседание ФРС состоится 15-16 марта.

Инвесторы анализируют свежие статданные о доходах и расходах населения США в январе. Как следует из доклада министерства труда страны, доходы американцев в прошлом месяце не изменились по сравнению с декабрем. При этом расходы подскочили на 2,1%, что стало максимальным повышением с марта прошлого года.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,3% и подъем второго на 1,6%, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, стало также известно, что индекс потребительского доверия в США в феврале снизился меньше, чем ожидалось, до 62,8 пункта, а не до 61,7 пункта, прогнозируемых ранее. В январе значение показателя составило 67,2 пункта, следует из доклада Мичиганского университета.

Нефть обеих эталонных марок усилили снижение вечером в пятницу, инвесторы следят за продолжающейся военной спецоперацией России и ждут мартовского заседания ОПЕК+.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели к 19:01 МСК на 1,62% - до $97,47 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,93% - до $91,55 за баррель.

Накануне цены на нефть марки Brent превышали $105 после начала военной операции на Донбассе из-за опасений по поводу поставок нефти из России. Однако котировки растеряли большую часть роста к концу сессии, поскольку объявленные США санкции против России не коснулись поставок энергоносителей.

Тем временем в ближайшую среду состоится очередное заседание ОПЕК+, в котором примут участие и представители России. Несмотря на события последних дней, аналитики по-прежнему уверены, что альянс будет придерживаться ранее обозначенных планов и вновь решит увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

Банки в пятницу на аукционе 3-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 1 трлн 929,2 млрд рублей при лимите 3 трлн рублей, сообщил ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка аукциона составила 9,5454% годовых, в заявках указывались ставки в диапазоне 9,5000-10,1000%.

Накануне, в четверг, на аукционе однодневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", банки привлекли чуть более 874 млрд рублей при лимите 1 трлн рублей. Средневзвешенная ставка аукциона составила 9,7209% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,3803 рубля, до 83,5485 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,1694 рубля, до 93,5994 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 1,5942 рубля по отношению к четвергу и составил 83,3508 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 1,7858 рубля и составил 83,2936 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 373,581 млн, из которых $1 млрд 597,927 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 775,654 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 1,9372 рубля, до 93,3712 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 1,5405 рубля, до 93,2527 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR811,388 млн, из которых EUR317,914 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR493,474 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 9,81% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 10,16% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 10,46% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 31 б.п. - до 11,66% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 48 б.п. - до 12,31% годовых.