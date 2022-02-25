Рынок акций РФ в пятницу отыграл часть обвала накануне на ожиданиях дипломатического контакта РФ с Украиной

Москва. 25 февраля. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх на надеждах на дипломатический контакт властей России и Украины по вопросу ситуации в Донбассе, индексы Мосбиржи и РТС прибавили 20-26% после рекордного обвала накануне.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2470,48 пункта (+20%), индекс РТС - 936,94 пункта (+26,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) взлетели в пределах 68,4%.

Доллар упал до 83,05 рубля (-2,2 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС упали на 27,2-32,7%, доллар подорожал на 5,75 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+68,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+40,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+28,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+27%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+26,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+25,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+25%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+24,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+23,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+19,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+19,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+17,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+16,3%), Сбербанка (+16% и +21,7% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+15,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+14,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+14,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+14,2% и +14,6% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+13,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+11,4%), "Аэрофлота" (+10,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+10,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+9,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+8,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+5,4%), "Московской биржи" (+4,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Россия примет ответные меры на новые санкции США и Евросоюза, при принятии конкретных решений будет руководствоваться национальными интересами, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия также готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, сообщил Песков журналистам.

"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - сказал Песков.

"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - сообщил пресс-секретарь президента.

После восстановления демократического порядка на Украине ситуация вернется к переговорам, Москва готова к ним в любой момент после того, как украинские военные вернутся к своим семьям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в пятницу, что в Москве готовы оперативно сформировать делегацию на переговоры с Киевом, но для этого требуется ответственное поведение украинской стороны. На каком уровне могут состояться переговоры, говорить пока рано, отметила она.

Украинские националисты выставляют тяжелые вооружения в районах городов, чтобы спровоцировать российских военных наносить удары по жилым кварталам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам, - продолжил Путин. - По сути, они действуют так же, как и террористы во всем мире: прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения". "Достоверно известно, что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего, американских советников", - добавил президент.

Президент США Джо Байден подтвердил в четверг, что войска США в Европе будут защищать НАТО, а не воевать на Украине. Кроме того, Байден отметил, что отключение России от SWIFT всегда на повестке дня, однако партнеры США в Европе пока против такого варианта. Байден охарактеризовал отношения США и РФ на данный момент как полностью разорванные и не исключил санкций против Путина.

Президент США Байден также заявил, что США и их союзники ограничат возможности РФ вести бизнес в долларах, евро, фунтах, иенах. США распространят санкции еще на четыре банка РФ, включая ВТБ, а также на представителей российской элиты. По словам Байдена, США и Европа лишат крупнейшие госкомпании РФ возможности получать деньги от инвесторов из своих стран, США и их союзники смогут заблокировать половину российского высокотехнологичного импорта, также Штаты будут готовиться и к дальнейшим санкциям против РФ.

OFAC (Office of Foreign Assets Control), подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Санкции против Сбербанка обозначены как Correspondent and Payable-Through Account Sanctions, в отличие от санкций против ВТБ, они не названы блокирующими. Банк "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк попали под блокирующие санкции, следует из сообщения.

Кроме того, по сообщению OFAC, США ввели новые санкции на привлечение российскими компаниями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. Инвесторам из США запрещено покупать новые долговые обязательства и новые акции "Газпрома", "Ростелекома" (MOEX: RTKM), "РусГидро", "АЛРОСА", ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT), РЖД, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка (MOEX: CBOM). Запрет распространяется на долговые обязательства со сроком обращения более 14 дней. Операции с долгом/акциями Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, "Открытия", ВЭБа разрешены до 25 мая.

Минэкономразвития РФ заявило в пятницу, что экономика РФ на порядок более устойчива, чем в 2014 году, адаптировалась к санкциям и готова к новым. Россия в условиях санкций будет наращивать торгово-экономические связи со странами Азии, раскрывать потенциал ЕврАзЭС, отметило ведомство.

Евросоюз собирается заморозить активы президента РФ Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках нового пакета санкций в отношении России, сообщило в пятницу издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ скорректировался вверх после того, как США и Великобритания объявили антироссийские санкции, которые оказались менее жесткими, чем можно было ожидать в свете сложившейся политической обстановки. Под санкции попало еще пять банков, в том числе Сбербанк (MOEX: SBER) (список CAPTA), а ВТБ попал в список SDN - на внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения, в том числе блокировка активов. Расширены ограничения по экспорту, распространяющиеся на российские компании ОПК, и импорту технологий.

Тем не менее SWIFT не попал в санкционный пакет. Лидеры ЕС поддержали санкции США широким пакетом санкций, предусматривающих ограничения по доступу России к финансовому сектору ЕС и ключевым технологиям. Пакет санкций ЕС будет окончательно сформирован в пятницу, но также маловероятно, что европейские санкции затронут SWIFT - скорее всего, масштаб евросанкций будет соответствовать объявленным санкциям США, полагает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рублевые активы приходят в себя после геополитического стресса, но волатильность бумаг остается на исторически высоком уровне из-за фактора геополитики.

Инвесторы пытаются оценить возможные масштабы дельнейшего проведения военной спецоперации России на Украине, а также ее продолжительность и последствия. Накануне президент США обнародовал новый пакет антироссийских санкций и, хотя они оказались достаточно жесткими, рынок отреагировал коррекционным ростом на данные меры, поскольку они не предполагают отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, а также ограничений на экспорт российского сырья.

По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, уходящая неделя принесла на российский фондовый рынок мощнейшее, с 2008 года, потрясение. После того, как стало известно о начале военной операции на Украине 24 февраля, российские акции резко устремились вниз и рынок смог стабилизироваться только к концу дня, на вечерней сессии, а в пятницу восстановление продолжилось.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что российский рынок будет лихорадить еще какое-то время, но диапазон изменений, вряд ли, будет таким значительным. Поводом для движений цен будут не только новости о ходе "спецоперации", но и реализация новых жестких антироссийских санкций. Ряд компаний, заработавших в 2021 году неплохую прибыль, могут отложить или отказаться от выплаты дивидендов, а они служили хорошей подушкой при просадках рынка и создавали компаниям высокую фундаментальную оценку. В первую очередь, это коснется крупных публичных банков, попавших в список SDN. Следующая неделя, скорее всего, тоже не будет спокойной для участников фондового рынка, еще из-за того, что станут известны российские контрсанкции, если решение об их введении все же будет принято.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Александра Ковалева, позитив на торговых площадках по большей части вызван тем, что не оправдались главные опасения рынка касательно возможного отключения России от системы SWIFT, а также ряда других жестких санкционных мер. Ограничительные меры носили скорее адресный характер и в первую очередь затронули финансовый сектор. Среди публичных компаний больше остальных пострадали ВТБ, попавший под блокирующие санкции, а также Сбербанк и "Аэрофлот" (MOEX: AFLT).

На территории Украины продолжаются военные действия, которые могут предопределить высокую волатильность торгов в ближайшее время. Интенсивность столкновений имеет все шансы вырасти в ближайшие дни на фоне подписания Владимиром Зеленским указа "О всеобщей мобилизации".

Индекс МосБиржи на дневном графике продолжает движение без фактических уровней поддержи и сопротивления. Индекс ATR, показывающий волатильность, достиг максимального за последние годы значения, в связи с чем инвесторам следует осторожно подходить к открытию позиций, полагает Ковалев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, фондовые биржи Европы демонстрируют позитивный настрой. Тем не менее в целом Европа и, в частности, ее крупнейшая немецкая экономика, станет одним из наиболее пострадавших регионов после введения антироссийских санкций. Американский рынок выглядит готовым к развитию краткосрочного коррекционного роста, но сталкивается с геополитическим и экономическим давлением.

На следующей неделе российский фондовый рынок останется во власти геополитики и, соответственно, обладает непредсказуемым потенциалом снижения, масштабы которого будут зависеть от военной обстановки и санкций. Арсенал потенциальных ограничений при этом, судя по высказываниям представителей западных стран, еще не исчерпан. Одним из наиболее опасных для экономики и рынка сценариев представляется возможное отключение России от SWIFT, а также расширение других санкций в финансовом секторе. На данный момент имеет смысл обозначить лишь ближайшие уровни поддержек по индексам МосБиржи и РТС, которые расположены у 2250 и 1810 пунктов, а также 1890 и 610 пунктов соответственно.

Рубль ощущает поддержку от валютных интервенций ЦБ РФ, но при дальнейшем ухудшении ситуации может продолжить постепенно ослабевать и вновь стремиться к 90 руб. и 100 руб. против доллара и евро соответственно, которые впоследствии могут стать новыми поддержками. В целом, однако, российская валюта проявляет относительную устойчивость и при улучшении фундаментальных сигналов наверняка будет склонна к активному росту.

На мировых площадках следующая неделя будет насыщенной на макроэкономические события. В частности, выйдет ключевой отчет по рынку труда США за февраль и выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Основное внимание рынка, вероятно, останется приковано к геополитике, но все же западные площадки могут позволить себе обращать внимание и на макроэкономические сигналы.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, японский Nikkei 225 прибавил 2%, южнокорейский KOSPI вырос на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng просел на 0,6%), выросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 3,3-3,8%) и Штаты (основные индексы растут на 0,7-1,4%).

На нефтяном рынке в пятницу цены скорректировались вниз с локальных максимумов, достигнутых ранее на фоне продолжающейся военной спецоперации России. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $97,24 за баррель (-1,9% и +2,3% в четверг), апрельская цена WTI - $91,69 за баррель (-1,2% и +0,8% накануне).

Россия входит в тройку крупнейших в мире производителей углеводородного сырья, наряду с Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, по данным Управления энергетической информации при Минэнерго США. По оценке ведомства, РФ производит около 10,5 млн баррелей нефти и других жидких углеводородов в сутки, или 11% от общемирового объема добычи.

В ближайшую среду состоится очередное заседание ОПЕК+, в котором примут участие и представители России. Несмотря на события последних дней, аналитики по-прежнему уверены, что альянс будет придерживаться ранее обозначенных планов и вновь решит увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (MTLR) (+45,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+42,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+40,9%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+39,7%), акции ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+38,1%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+35,5%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+35,5%).

Подешевели расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (HHRU) (-26,1%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-13,3%), Fix Price (MOEX: FIXP) (-9,8%), Cian (MOEX: CIAN) (-9,2%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-7%), En+ (MOEX: ENPG) (-3,4%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,1%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 189,35 млрд рублей (из них 46,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 42,14 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,77 млрд рублей на акции "Яндекса").