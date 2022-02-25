Цены евробондов РФ заметно выросли в пятницу, отыграв половину падения четверга, доходности "длинных" выпусков опустились до 7-8,5% годовых

Москва. 25 февраля. Цены российских суверенных еврооблигаций заметно выросли в последний день недели, отыграв в рамках коррекции половину падения четверга. Доходности "длинных" выпусков евробондов РФ опустились до 7-8,5% годовых против 11-12,5% годовых накануне, что говорит о локальной стабилизации ситуации в секторе валютного госдолга России, произошедшей после того, как схлынула первая чрезмерно эмоциональная реакция инвесторов на новости о начале военной операции в Донбассе.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году выросли в цене к вечеру пятницы на 43,6%, до 75,03% от номинала (их доходность снизилась на 3,8 процентного пункта - до 8,4% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 48,5%, до 74,76% от номинала (их доходность снизилась на 4,2 процентного пункта - до 8,2% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2047 году прибавили в цене 51,3%, подорожав до 76,61% от номинала (их доходность снизилась на 3,8 процентного пункта, до 7,29% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 56,4% - до 78,43% от номинала (их доходность снизилась на 8,1 процентного пункта - до 8,5% годовых), с погашением в 2027 году - на 25%, до 78,38% от номинала (их доходность снизилась на 5 процентных пунктов и составила 9,53% годовых), с погашением в 2026 году - на 35,7%, до 80,9% от номинала (их доходность снизилась на 8,6 процентного пунктов, до 10,43% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 14,6%, до 80,97% от номинала (их доходность снизилась на 10 процентных пунктов - до 19,79% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 18,9%, составив 81,28% от номинала (их доходность снизилась на 12 процентных пунктов - до 19,07% годовых).