"Финам" рекомендует покупать акции Oracle с целью $108

"Финам" рекомендует покупать акции Oracle Corp. с целевой ценой $108 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 36,4%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Стоимостные акции Oracle могут стать интересным вложением в технологическом секторе в период повышенной волатильности на рынке. Невысокие, но стабильные темпы роста ключевых финансовых показателей, отсутствие переоценки по мультипликаторам относительно аналогов, buyback более 10% капитализации и дивидендная доходность 1,6% годовых, лидерство на рынке облачного ПО для бизнеса и дальнейшее расширение глобального рынка облачных вычислений - все эти факторы в совокупности создают интересный кейс в противовес переоцененным акциям роста", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Эксперт считает ключевыми рисками для Oracle высокую конкуренцию, сохранение темпов роста основных финансовых показателей ниже среднеотраслевых, высокую долговую нагрузку относительно конкурентов.

Также Лапшина отмечает, что ужесточение монетарной политики в Европе и Соединенных Штатах может вызвать повышенную волатильность в акциях технологических компаний, которые традиционно чувствительно реагируют на изменение процентных ставок.

Oracle Corp. - американская технологическая компания, провайдер облачных сервисов, облачных инфраструктурных решений и облачных приложений для бизнеса. Облачная платформа Oracle Cloud поддерживает разные модели облачного развертывания: публичное облако, гибридное облако, мультиоблако и интероблако.

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