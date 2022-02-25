Инвесторам стоит обратить внимание на акции NortonLifeLock, VeriSign и Группы Позитив - BCS Express

Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции NortonLifeLock Inc., VeriSign Inc. и "Группы Позитив", считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Мир готовится к возможной кибервойне, которая может оказаться глобальной. Это вызвало сильное оживление в котировках компаний, связанных с отражением компьютерных угроз и разработки систем цифровой защиты. На фоне общего падения некоторые "фишки" прибавляют десятки и даже более сотни процентов за день. Технически отрасль кибербезопасности имеет неплохие шансы на отскок от недавнего "дна". В числе компаний, которые не просто популярны на рынке, но и имеют хороший финансовый фундамент, можно выделить как минимум три - все они торгуются в России. Речь о прибыльных компаниях с низким долгом и надежной подушкой ликвидности. Наиболее интересные и относительно недорогие "фишки" на данный момент - NortonLifeLock, VeriSign и "Группа Позитив", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.