Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций EOG Resources

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций EOG Resources, сообщается в обзоре.

"Мы нейтрально расцениваем вышедшую отчетность EOG Resources за 4К21, чистая прибыль которой близка к оценке рынка. Сохраняем рейтинг "держать", отмечая отсутствие у компании сформулированных долгосрочных планов по капзатратам и политики распределения доходов акционерам", - отмечает аналитик банка Кирилл Бахтин.

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