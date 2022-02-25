"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги TCS Group с целью 4800 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью 4800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 53%, стоп-приказ: 2400 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"После распродаж 24 февраля 2021г на фоне военных действий на территории Украины на российском фондовом рынке сильнее всего пострадал банковский сектор. Также были введены санкции в отношении многих государственных банков. В текущий список не попали частные банки, в том числе TCS Group Holding. Идея более спекулятивная, с расчетом на переток капитала в частные банки и в более маржинальный и перспективный в будущем бизнес", - пишут эксперты.

"С технической точки зрения бумага после сильного снижения может отскочить от минимальных уровней. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 4880 руб. При покупке на 4% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 2400 руб. риск на портфель составит 1,0%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,33", - указывают аналитики "Финама".

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