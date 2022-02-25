"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $340

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $340 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,5%, стоп-приказ: $276,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты подчеркивают, что компания демонстрирует стабильный рост чистой прибыли на протяжении многих лет, что отражается на ее котировках, поэтому они считают целесообразным воспользоваться просадкой как для краткосрочного, так и для долгосрочного формирования позиции. Геополитическая ситуация может повлиять на стремление ФРС к ястребиному ужесточению денежно-кредитной политики в США. Подобная тенденция может дать неплохой импульс роста в технологическом секторе.

"С технической точки зрения акции оттолкнулись от ключевого уровня поддержки и демонстрируют разворотные тенденции. Открывать позицию рекомендуем при текущем уровне с целью $340. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $276,9 риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,61", - указывают аналитики "Финама".

Microsoft Corporation - одна из крупнейших компаний по производству программного обеспечения. Помимо ПО, компания активно уделяет внимание работе над искусственным интеллектом, облачными вычислениями и другими проектами.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.