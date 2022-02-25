Банк России может повысить ключевую ставку в марте до 11% - Росбанк

Банк России может повысить ключевую ставку на мартовском заседании до 11% годовых, полагают аналитики Росбанка.

"Волатильность рубля на данном этапе удалось снизить без превентивного ужесточения процентной политики. Мы полагаем, что риски повышения ставки до заседания ЦБ остаются актуальными и будут зависеть от развития обстановки в банковском секторе. Здесь уже имеются данные в разрезе оттока наличности (-111 млрд руб. по итогам четверга), но говорить о системных угрозах преждевременно. Если удастся избежать "превентивного" ужесточения политики, инфляционные риски заметно выросли в свете стихийной переоценки некоторых бытовых товаров. Поэтому в перспективе мартовского заседания повышаются шансы увидеть ключевую ставку не менее 11% годовых (в моменте 9,5%)", - пишут аналитики Росбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.