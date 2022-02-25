Отскок рынка акций РФ утром замедлился после прошедших дискретных аукционов на Мосбирже

Москва. 25 февраля. Резкий рост рынка акций РФ на старте основных торгов в пятницу замедлился после прошедших дискретных аукционов на "Мосбирже" по всем акциям и распискам из-за взлета индекса более чем на 15%; рынок скорректировался вверх после рекордного за всю свою историю обвала накануне из-за панических распродаж на фоне военной операции России в Донбассе, а также объявленного блока западных санкций против РФ.

К 11:31 МСК индекс Мосбиржи составил 2458,14 пункта (+19,4%), индекс РТС - 930,63 пункта (+25,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 39,4%.

Доллар упал до 83,14 рубля (-2,12 рубля).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+39,4%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+32,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+29,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+28,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+27,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+26,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+26%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+23,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+23%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+22,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+22,1% и +10,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+20,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+20% и +30,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+18,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+18,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+17,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+16,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+15,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+15,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+14,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+13,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+13,3%), "Московской биржи" (+10,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+9,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+9,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,8%).

Президент США Джо Байден подтвердил в четверг, что войска США в Европе будут защищать НАТО, а не воевать на Украине. Кроме того, Байден отметил, что отключение России от SWIFT всегда на повестке дня, однако партнеры США в Европе пока против такого варианта. На этих новостях рынок акций РФ на вечерней сессии в четверг отыграл часть дневных потерь, но существенной поддержки покупателей не получил, поскольку Байден охарактеризовал отношения США и РФ на данный момент как полностью разорванные и не исключил санкций против Путина.

Президент США Байден также заявил, что США и их союзники ограничат возможности РФ вести бизнес в долларах, евро, фунтах, иенах. США распространят санкции еще на четыре банка РФ, включая ВТБ, а также на представителей российской элиты. По словам Байдена, США и Европа лишат крупнейшие госкомпании РФ возможности получать деньги от инвесторов из своих стран, США и их союзники смогут заблокировать половину российского высокотехнологичного импорта, также Штаты будут готовиться и к дальнейшим санкциям против РФ.

OFAC (Office of Foreign Assets Control), подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в обасти санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Санкции против Сбербанка обозначены как Correspondent and Payable-Through Account Sanctions, в отличие от санкций против ВТБ, они не названы блокирующими. Банк "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк попали под блокирующие санкции, следует из сообщения.

Кроме того, по сообщению OFAC, США ввели новые санкции на привлечение российскими компаниями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. Инвесторам из США запрещено покупать новые долговые обязательства и новые акции "Газпрома", "Ростелекома" (MOEX: RTKM), "РусГидро", "АЛРОСА", ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT), РЖД, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка (MOEX: CBOM). Запрет распространяется на долговые обязательства со сроком обращения более 14 дней. Операции с долгом/акциями Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, "Открытия", ВЭБа разрешены до 25 мая.

Премьер-министр Великобритании Джонсон твердо настаивает на отключении России от международной системы расчетов SWIFT, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил его, что ни ФРГ, ни Евросоюз в целом не поддержат подобные санкции, сообщила в четверг Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил в четверг, что Канада введет новые санкции против ряда банков РФ, министров обороны, финансов и юстиции, представителей российской элиты.

России следует прекратить военную операцию на Украине и отвести войска, конфликт все еще обратим, заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, внешний фон к пятничным торгам сформировался таким же сложным, как и накануне. Российские ценные бумаги сейчас крайне дешевы и привлекательны, но и уровни риска соответствующие. Геополитическая тема не потеряла своей остроты, она может актуализироваться в любой момент. Утренние покупки могут быть основаны на констатации того факта, что пакеты антироссийских санкций выглядят вполне нейтральными. Однако не факт, что приобретения продолжатся и далее, все очень шатко.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, геополитические риски пока только растут. Россия начала военную операцию, которая является вынужденной мерой и направлена на "демилитаризацию и денацификацию Украины". Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России до 2 марта, следовательно, операция продлится не пару дней и во что это все выльется, сейчас никто не скажет.

Санкции США в отношении российских банков в целом были ожидаемыми, но под удар попал ВТБ. Санкционное давление на Россию продолжится. Глава МИД Великобритании заявил, что "не успокоится, пока экономика РФ не будет разрушена". На этом фоне появилось масса спекуляций, что доллар может быть по 100 или по 150 рублей. Но волноваться по этому поводу пока рано. В случае отключения от системы SWIFT (что маловероятно) доллар может быть и 100 и 120 рублей, но это будет короткий триумф "быков". Далее ЦБ РФ поднимет ставку до 13-14% годовых и рубль возвратится в район 83-85 руб./$1. Но сначала должен появиться спрос на гособлигации, снизиться волатильность рубля, после чего начнутся операции "керри-трейд". Минфин РФ принимает меры для стабилизации ситуации на долговом рынке, но спроса нерезидентов они не заменят, считает Верников.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает развития отскока рынка акций РФ и закрепления индекса Мосбиржи в коридоре 2400-2600 пунктов.

Мировые рынки накануне отыграли потери после ухода на второй план рисков прямого военного конфликта между Россией и странами Запада и объявления антироссийских санкций, не столь масштабных, как опасались инвесторы. В пятницу настроения на мировых рынках смешанные. Ключевые азиатские рынки и Европа преимущественно выросли, однако фьючерсы на американские индексы вновь снижаются. Геополитический фактор и продолжение спецоперации России сдерживают развитие отскока фондовых рынков, хотя и поддерживают рынок нефти. Также в фокусе глобальных инвесторов блок экономических данных по США: в пятницу будет опубликована динамика доходов и расходов американцев, а также выйдет инфляционный индекс РСЕ - ключевой ценовой показатель ФРС.

После прояснения ситуации с антироссийскими санкциями индекс МосБиржи может развить отскок и постараться закрепиться в зоне 2400-2600 пунктов. Так как волатильность остается высокой ввиду высокой степени геополитической напряженности, долгосрочным инвесторам пока стоит воздержаться от активных действий на рынке, считает Локтюхов.

В США индексы акций к концу торгов в четверг развернулись вверх и закрылись в "плюсе" на 0,3-3,3% (в ходе торгов снижение достигало 2,5-3% на новостях из Украины).

На Украине было введено военное положение, поступали сообщения об обстреле населенных пунктов и гибели военных. По данным Минобороны РФ, российские войска уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов и военно-морскую базу.

Вечером в четверг власти США обнародовали новые санкции в отношении Москвы, затронувшие крупные банки и госкомпании. При этом решения об отключении России от расчетной системы SWIFT принято не было.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Ричард Баркин заявил в четверг, что "вторжение России в Украину заводит глобальную экономику на неизведанную территорию", и Федрезерву необходимо оценить, каким образом это может сказаться на его планах по подъему базовой процентной ставки в следующем месяце. Он также отметил, что взаимодействие экономик США и России является не слишком значительным, и эскалация конфликта в Украине скорее скажется на Европе.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила в четверг, что ситуация в Украине может сыграть свою роль для темпов повышения базовой процентной ставки ФРС в марте, но не для сроков ее подъема.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более высокие, чем ожидалось ранее, темпы повышения ВВП США в IV квартале 2021 года, а также очередное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране.

Согласно пересмотренным данным министерства торговли США, американская экономика выросла на 7% в пересчете на годовые темпы, а не на 6,9%, как сообщалось ранее. Это совпало с ожиданиями аналитиков, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, японский Nikkei 225 прибавил 2%, южнокорейский KOSPI вырос на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng просел на 0,5%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,6-1,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 1,1%).

На нефтяном рынке на европейской сессии в пятницу цены сохраняют позитивный настрой на фоне продолжающейся военной спецоперации России. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:31 МСК составила $101,61 за баррель (+2,6% и +2,3% в четверг), апрельская цена WTI - $94,62 за баррель (+2% и +0,8% накануне).

Россия входит в тройку крупнейших производителей в мире, наряду с Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, по данным Управления энергетической информации при Минэнерго США. По оценке ведомства, РФ производит около 10,5 млн баррелей нефти и других жидких углеводородов в сутки, или 11% от общемирового объема добычи.

В ближайшую среду состоится очередное заседание ОПЕК+, в котором примут участие и представители России. Несмотря на события последних дней, аналитики по-прежнему уверены, что альянс будет придерживаться ранее обозначенных планов и вновь решит увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+40,4%), акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+34,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+29,8%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+29,8%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+28,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+28,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (MOEX: INGR) (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:31 МСК составил 37,35 млрд рублей (из них 11,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,12 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,87 млрд рублей на акции "Роснефти").