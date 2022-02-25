"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Alibaba Group Holding с прогнозной ценой $250,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 130,1% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Лидер китайского e-commerce Alibaba в четверг представил отчёт за третий финансовый квартал 2022 года. На наш взгляд, результаты умеренно негативны для бумаг эмитента, но при этом мы продолжаем позитивно смотреть на них, - пишет эксперт Сергей Кауфман. - В Китае нет проблем с инфляцией, как во всём мире, что позволяет рассчитывать на относительно мягкую политику местного центробанка в 2022 году. Это выгодно выделяет китайский фондовый рынок относительно западных аналогов. Если говорить отдельно про Alibaba, то её бумаги продолжают торговаться у исторических минимумов в контексте оценки по форвардным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA. Полагаем, что совокупность данных факторов вместе с ожидаемым возвращением финансовых показателей на траекторию роста в 2022 году поддержат акции китайского онлайн-ритейлера".

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