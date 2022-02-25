Рубль обладает потенциалом восстановления до 82-85 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Рубль обладает потенциалом восстановления до 82-85 руб./$1 и 96,5-92,5 руб./EUR1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Российский рубль в четверг упал до исторического минимума к доллару около 90 руб./$1 и около 101,06 руб./EUR1. Ставки свопов по пятилетним суверенным CDS (страховка от дефолта) подскочили выше 900 базисных пунктов - максимум с 2009г. Утром в пятницу USD/RUB держался ниже 85,00 руб./$1 и ниже 95 руб./EUR1", - напоминает эксперт.

Шульгин отмечает, что меры Банка России по поддержке финансовой стабильности дают свой результат. ЦБ принял решение начать интервенции на валютном рынке, расширил ломбардный список, провел накануне операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору: в четверг было предоставлено 874 млрд рублей в рамках аукциона тонкой репо тонкой настройки. Сегодня ЦБ проводит аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 3 трлн рублей.

"По аналогии с мерами по сдерживанию турбулентности валютного рынка в конце 2014г, сейчас в арсенале ЦБ остается помимо прочих решение провести внеплановое заседание совета директоров с целью повысить ключевую ставку, которая сейчас составляет 9,5%. Решение является возможным, но не обязательным. Мы не ожидаем, что рубль в краткосрочной перспективе обновит установленные в четверг минимумы. Курс выглядит способным стабилизироваться в диапазоне 85-82 за доллар и 96,5 -92,5 за евро", - пишет эксперт "Открытие Инвестиции".

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