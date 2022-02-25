Долгосрочным инвесторам пока стоит воздержаться от активных действий на рынке акций РФ - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, сможет закрепиться в диапазоне 2400-2600 пунктов на торгах в пятницу, но долгосрочным инвесторам пока стоит воздержаться от активных действий на рынке акций РФ, так как волатильность может оставаться высокой ввиду степени геополитической напряженности, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

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