Цена нефти может стабилизироваться в диапазоне $100-105/барр. на следующей неделе - BCS Express

Цена нефти может стабилизироваться в диапазоне $100-105 за баррель Brent на следующей неделе, говорится в комментарии BCS Express.

"Утром в пятницу фьючерсы на Brent торгуются на 2,2% выше уровней закрытия предыдущего дня, в районе $101,3 за баррель. Взгляд на нефть остается позитивным. Геополитический фактор нельзя назвать стабильной поддержкой, но некоторое время он еще может оставаться актуален и поддерживать цены выше $100 за баррель. Уровень неопределенности высокий, но можно осторожно предположить на следующей неделе торговый диапазон $100-105 за баррель", - отмечает аналитик Игорь Галактионов.

По мнению эксперта, среднесрочную поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать сохраняющийся на рынке дефицит. Страны ОПЕК+ (более 40% мирового рынка) не могут оперативно увеличить добычу, хоть и расширяют добычные квоты на 400 тыс. б/с ежемесячно. На протяжении нескольких месяцев фактическая добыча отставала от производственного графика. В январе разрыв оценивался в 0,9-1,2 млн б/с или 0,9-1,2% от мирового спроса. В США (11% мирового производства и 20% потребления) добыча также стагнирует, хотя на горизонте 2022г начинает появляться надежда на рост.

"Среднесрочно котировки могут опуститься к двузначным уровням, но дефицит поставок будет сдерживать их от серьезной коррекции, - прогнозирует Галактионов. - Актуальные прогнозы предполагают, что рынок может сбалансироваться во II квартале, так что до апреля средние цены ниже $90-95 за баррель выглядят маловероятными".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.